Son dakikacılar için online 'Talih Kuşu' rehberi

Gazete Habertürk'ten Necdet Çalışkan, internet üzerinden Online Yılbaşı Bileti Satın Alma Rehberi'ni hazırladı. İşte hazırlanılan liste...
1- Bilyoner
Bilyoner, 2006 yılından bu yana Milli Piyango biletlerinin satışı ve ikramiye ödemelerini sanal ortam üzerinden yapıyor. Özel numara seçme, 5, 10 ve 100’lük düz ve karışık seri, doğum günü bileti, takımınızın bileti gibi seçenekler sunan Bilyoner’de, kurumsal satış ve hediye bilet satışı da yapılıyor. Web sitesinden, iOS veya Android uygulamaları üzerinden bilet alınabiliyor. Bilyoner’de Intralot ve Tek Elektronik AŞ’nin yüzde 50’şer hissesi bulunuyor.
2- Nesine
Nesine, 2011 yılından bu yana Milli Piyango bileti satıyor. Özel numara, 10’luk ve 100’lük seri, amorti garanti, şansına güven, numaranı seç, kimin şansına, kişiye özel numara ve kurumlar için toplu satış, Nesine’nin kullanıcılarına sunduğu bilet seçme seçenekleri arasında. D Elektronik Şans Oyunları ve Yayıncılık AŞ’nin şans oyunları platformu olan Nesine’de bilet satışları internet sitesi, iOS ve Android uygulamaları aracılığıyla yapılıyor.
3- Oley
Doğuş Holding A.Ş.’nin iştirakı olan Doğuş Yayın Grubu bünyesinde kurulan Oley, 2 Ağustos 2011 tarihinden itibaren Milli Piyango biletlerinin online satışını gerçekleştiriyor. Şansına bilet, biletini oluştur, 10’luk ve 100’lük düz seri, tüm biletleri göster, Oley’in sunduğu bilet seçim alternatifleri arasında. Oley de rakipleri gibi web sitesi, iOS ve Android mobil uygulamalarından bilet satışı yapıyor.
4- Misli
6 Aralık 2011 tarihinden bu yana Milli Piyango’nun sanal bayii olan Misli Elektronik Şans Oyunları ve Yayıncılık AŞ’nin hizmeti Misli’de, şansına bilet, şehrinize/doğum gününüze/ tuttuğunuz takıma özel bilet, özel numara seç, 10’luk ve 100’lük seri, amorti garanti gibi seçeneklerini yanında hediye bilet ve kurumsal satış da yapılıyor. Platform, internet sitesi ve iOS uygulaması üzerinden satış yapıyor.
5- TuTTur
Saran Holding’in sanal bahis şirketi Tuttur, 16 Aralık 2011 tarihinden bu yana online olarak Milli Piyango bileti satıyor. Site üzerinden özel numara seçimi yapılabiliyor, 10’luk düz seri biletler satın alınabiliyor. Tuttur.com’a web sitesi, iOS ve Android mobil uygulamaları ile ulaşılabiliyor.
6- Nimet Abla
Milli Piyango bileti denilince ilk akla gelen adreslerden biri olan Nimet Abla da, 29 Kasım 2011 tarihinden bu yana online bilet satışı yapıyor. 90 yıllık geçmişi olan Nimet Abla’nın online seçeneğinde, 10, 100 ve 1000’lik düz ve karışık seri, özel numara seçimi, rastgele biletin yanı sıra, “Nimet Abla’nın elinden bilet seç” fonksiyonu da bulunuyor. Nimet Abla’nın web sitesinin yanı sıra, iOS ve Android uygulamaları da bulunuyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.