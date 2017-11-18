Son dakika...Çin'de 6,9 büyüklüğünde deprem

Çin Deprem Ağları Merkezi, merkez üssü Tibet Özerk Bölgesi'nin Nyingchi kenti olan 6,9 büyüklüğündeki depremin ardından 5 ve 4 büyüklüklerinde artçı sarsıntılar yaşandığını duyurdu.

AA'nın haberine göre; Yerin 10 kilometre derinliğindeki deprem nedeniyle ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

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