Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, yarın düzenlenecek olan slam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Zirvesi'ne katılmak üzere İstanbul'a geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Beylerbeyi Sarayı’nda bir araya geldi.

DHA'nın haberine göre; Mahmut Abbas'ın içinde bulunduğu konvoy saat 19.50'de Beylerbeyi Sarayı'na giriş yaptı. Erdoğan'ın Abbas ile yapacağı görüşme basına kapalı olarak gerçekleşecek.

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Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas

Cumhurbaşkanı Erdoğan