Son dakika...Deniz Baykal'ın doktorundan yeni açıklama

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, CHP eski Genel Başkanı ve CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. İbiş, "Yardımla ayakta duruyor. Önümüzdeki günlerde Almanya'da rehabilitasyon merkezine gidecek" dedi.

Erkan İbiş; "Ailenin de isteği üzerine fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulaması için Almanya'da bir merkeze önümüzdeki günler içerisinde gidecek. İlgili klinikten gün bekleniyor, bildirdikleri gün gidecek ve tedavisine orada devam edilecek" dedi

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Deniz Baykalın doktoru

Prof. Dr. Erkan İbiş

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