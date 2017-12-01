Erzurum'da canlı bomba şüphesi polisi alarma geçirdi

İHA'nın haberine göre; Erzurum'da üzerinde bomba düzeneği olduğu iddia edilen bir şahıs polis tarafından etkisiz hale getirildi.
Kentte, üzerine bomba düzeneği bulunduğu izlenimi veren yelek giyen ve elinde tabanca olan bir kişi, Palandöken ilçesi Kayakyolu Mahallesi İbrahim Polat Caddesi girişindeki bir akaryakıt istasyonuna ait otoparka geldi.
Çevredeki vatandaşların ihbarı ile kısa sürede olay yerine gelen ekipler, elindeki silahını almayı başardıkları kişiyi kısa sürede etkisiz hale getirdi ve bölgeye bomba uzmanı ekip çağırdı.
Uzman ekip beklenirken vatandaşlar bölgeden uzaklaştırılıp çevredeki cadde ve sokaklar araç ve yaya trafiğine kapatıldı.
Akaryakıt istasyonuna gelen uzman ekiplerce yapılan incelemede, bu kişinin üzerinde bomba süsü verilen yeleğin ceplerinin karton ile doldurulduğu ve herhangi bir patlayıcı bulunmadığı anlaşıldı.
Gözaltına alınan zanlı, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.
"BEN YOUTUBER'İM"
Bu sırada polis ekipleri G. B.'ye "Üzerindeki saati kim yaptı" diye sordu. G. B. ise "İnternette satılıyor" diye cevap verdi. Polisin "Hangi amaçla yaptın" sorusuna ise "Ben YouTuber'ım" diye yanıt verdi.
Gelen bomba imha uzmanı polislerin yaptığı incelemede, G. B.'nin üzerinde karton kutularla yapılmış bomba süsü verilen düzenek olduğunu belirledi. Üzerinden bir tabanca ile sahte polis kimliği çıkan G.B., sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.