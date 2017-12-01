Erzurum'da canlı bomba şüphesi polisi alarma geçirdi

İHA'nın haberine göre; Erzurum'da üzerinde bomba düzeneği olduğu iddia edilen bir şahıs polis tarafından etkisiz hale getirildi.

Kentte, üzerine bomba düzeneği bulunduğu izlenimi veren yelek giyen ve elinde tabanca olan bir kişi, Palandöken ilçesi Kayakyolu Mahallesi İbrahim Polat Caddesi girişindeki bir akaryakıt istasyonuna ait otoparka geldi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı ile kısa sürede olay yerine gelen ekipler, elindeki silahını almayı başardıkları kişiyi kısa sürede etkisiz hale getirdi ve bölgeye bomba uzmanı ekip çağırdı.

Uzman ekip beklenirken vatandaşlar bölgeden uzaklaştırılıp çevredeki cadde ve sokaklar araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

Akaryakıt istasyonuna gelen uzman ekiplerce yapılan incelemede, bu kişinin üzerinde bomba süsü verilen yeleğin ceplerinin karton ile doldurulduğu ve herhangi bir patlayıcı bulunmadığı anlaşıldı.

Gözaltına alınan zanlı, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.

"BEN YOUTUBER'İM"

Bu sırada polis ekipleri G. B.'ye "Üzerindeki saati kim yaptı" diye sordu. G. B. ise "İnternette satılıyor" diye cevap verdi. Polisin "Hangi amaçla yaptın" sorusuna ise "Ben YouTuber'ım" diye yanıt verdi.

Gelen bomba imha uzmanı polislerin yaptığı incelemede, G. B.'nin üzerinde karton kutularla yapılmış bomba süsü verilen düzenek olduğunu belirledi. Üzerinden bir tabanca ile sahte polis kimliği çıkan G.B., sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

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