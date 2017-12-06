Son dakika... Fatih’te yangın! Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi

Fatih Balat’ta bir binada çıkan yangın paniğe yol açtı.

DHA'nın haberine göre; alevler metrelerce yükselirken olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Tarihi ahşap binadaki yangına çok sayıda itfaiye ekibince müdahale ediliyor. Fatih'te tarihi ahşap binada çıkan yangına müdahale ediliyor. Alınan bilgiye göre, Balat, Ayvansaray Mahallesi, Ahmet Rufai Sokak'ta bulunan tarihi ahşap binada, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

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