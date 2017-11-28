Son dakika...Kuzey Kore'den yeni baristik füze testi

Güney Kore haber ajansı Yonhap, Kuzey Kore'nin yeni bir füze test ettiğini iddia etti. Güney Kore ordusu, Güney Pyonyang bölgesinden fırlatılan füzenin doğu yönüne doğru gittiğini ve ABD ile testin ayrıntılarını analiz ettiklerini açıkladı.

PENTAGON DOĞRULADI

Pentagon sözcüsü Colonel Robert Manning'in yaptığı açıklama şöyle: "Yüksek olasılıkla' Kuzey Kore'den ateşlenen bir balistik füze olduğu tespit ettik. Durumu çözümleme sürecindeyiz, ayrıntılar hakkında açıklama yapacağız"

ABD UYARMIŞTI

ABD, Kuzey Kore balistik füzeyi fırlatmadan önce, yeni bir füze testi yapılabileceğini açıklamıştı.

Japonya, Kuzey Kore'nin geçtiğimiz Eylül ayında test ettiği kıtalararası füzenin "Hokkaido" bölgesinde pasifik okyanusuna düştüğünü söylemişti.

JAPONYA KINADI

Japonya Kuzey Kore'nin balistik füze testini şiddetle kınadığını açıkladı.

kuzey kore

füze denemesi

yeni füze testi