Son dakika...Metrobüs yolunda feci kaza

Metrobüs yolunda bulunan görevli bir araç, Edirnekapı istasyonunda durakta duran metrobüse arkadan çarptı. Kaza sonrası olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Seferler aksamalı olarak gerçekleşiyor.

Kazada 1 kişi yaralandı. Metrobüs seferleri Zincirlikuyu istikametinde yapılamıyor.

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