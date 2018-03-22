Ordu Devlet Hastanesi'nde çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Hastalar tahliye edildi.



DHA'nın haberine göre, Altınordu ilçesi Şahincili Mahallesi'nde bulunan Ordu Devlet Hastanesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İkinci katta başlayan yangın bir anda büyüdü. Tüm katları duman sardı. Hastalar ve poliklinikte bulunan hasta yakınları ile personel panik halinde hastaneden çıkmaya çalıştı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Hastalar güvenli bir şekilde tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

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