Son dakika...Orduevi'nde yavru kediye işkence yapan asker gözaltına alındı

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Erzincan Orduevi'nde çekildiği iddia edilen, bir askerin kediye işkence yapmasına ilişkin görüntülerin ardından Milli Savunma Bakanlığı harekete geçti.

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'nin talimatı üzerine açılan soruşturma doğrultusunda Bakanlık müfettişleri olay yerine gidecek.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kediye işkence yaptığı iddia edilen askere dair, Twitter üzerinden açıklama yaptı. Soylu adli ve idari soruşturma başlatıldığını söyledi.

GÖZALTINA ALINDI

Zanlı bu çerçevede düzenlenen tutanağın ardından askeri inzibatlarca yakalandı. Güvenlik kameralarınca da kayıt altına alınan olayın ardından gözaltına alınan zanlının uyuşturucu kullanmaktan adli makamlarda kaydının bulunduğu öğrenildi.

— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) December 3, 2017

İhbarın değerlendirmesiyle aşırı alkollü olduğu iddia edilen ve er olduğu belirtilen T.H. hakkında Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma açıldı.

kediye işkence

İçişleri