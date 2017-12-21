Pendik'te 5 katlı bir binanın 4. katında tüp patladı. Patlamada anne ve kızı yaralanırken, ortalık savaş alanına döndü.



DHA'nın haberine göre olay, saat 15.30 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi Memba Sokak üzerinde bulunan, 5 katlı binanın 4. katında yaşandı. Piknik tüpü, gaz sıkışması nedeniyle büyük bir gürültüyle patladı. Dairede bulunan Nermin Özdemir ile kızı Irmak Özdemir yaralandı. Patlamanın şiddetiyle evin duvarı yıkılırken, pencereleri de havaya uçtu. Çevredeki araçlar duvar ve cam parçalarından zarar gördü. Bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan anne ile kızı hastaneye kaldırıldı.

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