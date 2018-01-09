TEM Otoyolu İstanbul istikameti Celaliye mevkiinde kamyon devrildi.

TEM Otoyolu'nda devrilen kum yüklü hafriyat kamyonu nedeniyle trafik durdu. Kazada kamyon sürücüsü hafif yaralandı.



İHA'nın haberine göre, kaza, TEM Otoyolu, Celaliye Mevkii İstanbul istikametinde yaşandı. Kum yüklü hafriyat kamyonu henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolünü kaybederek yola devrildi. Kazayı gören vatandaşlar hafif yaralı sürücüyü kamyondan çıkarırken polis, itfaiye ve ambulans ekiplerine haber verildi.



Devrilen kamyon yolu komple kapatırken, trafik ise tamamen durdu. Vinç ve polis ekiplerinin çalışmasıyla yaklaşık 45 dakika boyunca trafiğe kapanan TEM otoyolu İstanbul istikameti kontrollü olarak tek şeritte trafiğe açıldı.



Kaza anını gören başka bir sürücü ise "Biz peş peşe geliyorduk kamyon sağ şeride girdi ve yola devrildi. Hızımız da normaldi"dedi.



Polisin kazanın oluş biçimi ile ilgili incelemesi sürüyor.

İSTANBUL YOL DURUMU

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