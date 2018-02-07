TSK'dan gelen son dakika açıklamasında Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, Afrin Bülbül güneybatısı ve El Maski'de Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen tanksavar saldırısında 2 askerin şehit olduğu belirtildi.
— TSK (@TSKGnkur) February 7, 2018
3 AY ÖNCE EVLENMİŞ
Habertürk Haber Merkezi'nden Nurcan İnal'ın haberine göre; TSK'nın Afrin'de sürdürdüğü 'Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen 22 yaşındaki Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar'ın, Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaşayan annesi Ülker Akpınar ile babası İsmail Akpınar'a şahadet haberi verildi. Şehidin 3 ay önce evlendiği, eşinin Tunceli'de komiser yardımcısı olarak görev yaptığı öğrenildi.
Şehidin anne ve babasının yaşadığı apartmana itfaiye ekipleri Türk bayrakları astı. Tankçı olan astsubayın 3 ay önce Tunceli'de görev yapan komiser yardımcısı Hafizenur Akpınar ile evlendiği öğrenildi.
İSTİKLAL MARŞI OKUYAN VATANDAŞLAR ŞEHİT İÇİN DUA ETTİ
Akpınar ailesinin evine giden Karabük Valisi Kemal Çeber, Belediye Başkanı Rafet Vergili, Garnizon Komutanı Personel Albay Tekin Nemlioğlu, Jandarma Komutanı Albay Cihan Ulukaya, Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer, Karabük Emniyet Müdürü Mehmet Emin Akay şehidin babası İsmail ve anne Ülker Akpınar'a taziyelerini iletti.
Şehidin ailesinin oturduğu apartmana Türk bayrakları asılırken, vatandaşlar evin önünde beklemeye başladı. İstiklal Marşı okuyan vatandaşlar, şehit için dualar etti.
"O BİR SAFRANBOLU AŞIĞIYDI, BURADA DEFNEDİLSİN"
Vali Çeber, gazetecilere yaptığı açıklamada, ailenin haberi metanetle karşıladığını söyledi.
Şehidin cenazesinin yarın toprağa verileceğini ifade eden Çeber, "Planlamalar yapılıyor, burada karşılayacağız. Bir aksilik olmazsa, bu değişebilir arkadaşlar koordine etmeye çalışıyorlar. Karabük Kent Meydanı'nda namazımızı kılacağız. Daha sonra ailenin isteği, şehidimizin de vasiyeti üzerine Safranbolu Şehir Mezarlığı'nda defnedeceğiz. Aile Afyonkarahisarlı ama 14 yıldır buradalar, emekli bir asker... Anne ve baba 'O bir Safranbolu aşığıydı, burada defnedilsin.' diye söyledi. Dolayısıyla buraya defnedilmesi hem kendi hem ailenin isteği oldu. Allah sabır versin aileye. Şehidimizin mekanı cennettir zaten hiç kuşkumuz yok." diye konuştu.
Şehidin 3 ay önce evlendiği eşi Hafize Nur'un da polis memuru olarak Tunceli'de görev yaptığını ifade eden Çeber, "Hafize Nur'un da çok büyük metanetle karşıladığını Tunceli'deki arkadaşlarımızdan öğrendik. O da anne babaya büyük bir saygı içerisinde 'Onlar ne uygun görüyorsa o olur.' dedi. Kızımız da yarın Elazığ'dan gelecek." dedi.
ŞEHİDİN KİLİS'TEKİ BABA OCAĞINA ATEŞ DÜŞTÜ
Saldırıda şehit düşen Uzman Çavuş Yunus Emre Doğan'ın Kilis'in Polateli ilçesine bağlı Yılanca Köyü'ndeki baba evine şehit ateşi düştü.
TSK'dan yapılan açıklamada, "Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, 07 Şubat 2018 tarihinde, Afrin Bülbül güneybatısı ve El Maski civarında bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına yönelik. PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen tanksavar ve top/havan saldırıları neticesinde iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Saldırı sonrasında bölücü terör örgütü mensuplarına derhal bölgede mevcut ateş destek vasıtaları ile karşılık verilmiştir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine." ifadesine yer verildi.
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