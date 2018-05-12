Vatan Şaşmaz ve Filiz Aker’in ceset görüntülerinin sızdırılmasına yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık, olay yerin görüntülerini çekip başkalarıyla paylaşan ve ihraç edilen polis memuru F.K. hakkında “Soruşturmanın gizliliğini ihlal”, “Görüntülerin kayda alınması” ve “Görevi kötüye kullanmak” suçlarından 2 yıldan 7 yıla kadar hapis talep etti.



Habertürk Haber Merkezi'nin edindiği bilgilere göre, oyuncu Vatan Şaşmaz 28 Ağustos 2017 tarihinde Beşiktaş’ta bir otel odasında eski manken Filiz Aker tarafından sırtından vurularak öldürülmüştü. Şaşmaz’ı öldürdükten sonra Aker aynı silahla intihar etmişti .İddiaya göre olay şöyle meydana geldi:

Olayın yaşandığı odaya giren polisler ikilinin kanlar içerisindeki cansız bedenleriyle karşılaştılar. Odaya giren polis memurlarından F.K., Şaşmaz ve Aker’in kanlar içerisindeki ceset görüntülerini video kaydına aldı. Bu görüntüyü daha sonra 8 emniyet görevlisinden oluşan bir Whatsapp grubuna ve eşi S.K.’ya gönderdi.

EŞİ DE GÖRÜNTÜLERİ AİLE GRUBUNDAN PAYLAŞTI

Polis memurunun eşi S.K.’da bu görüntüyü aile üyelerinin bulunduğu Whatsapp grubunda paylaştı. S.K.'nın erkek kardeşi Y.Y. de görüntüyü kız arkadaşı D.Ç.'ye gönderdi. D.Ç. ise görüntüyü bazı basın kuruluşlarına para karşılığında satmaya çalıştı.

SORUŞTURMA TAMAMLANDI

Hakkındaki idari soruşturma kapsamında polis memuru F.K., meslekten ihraç edildi. Olayla ilgili soruşturmasını tamamlayan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Bürosu Savcılığı, polis memuru F.K. hakkında “Soruşturmanın gizliliğini ihlal etmek”, “Ses veya görüntülerin kayda alınması” ve “Görevi kötüye kullanmak” suçlarından hakkında 2 yıldan 7 yıla kadar hapis talep etti. Savcılık, polis memurunun eşi S.K., kayınbiraderi Y.Y. ve D.Ç.'nin de “Soruşturmanın gizliliğini ihlal” suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapislerini istedi.

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