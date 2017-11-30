Son dakika...YSK teklifi TBMM'de kabul edildi

Yüksek Seçim Kurulu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. İHA'nın haberine göre; kanun teklifine göre yapılan düzenlemeler şöyle:

Yüksek Seçim Kurulu üyeleri görevlerini yerine getirirken ve yetkilerini kullanırken bağımsız ve tarafsız olacaktır. Yüksek Seçim Kurulu 7 asıl, 4 yedek üyeden oluşur. Üyelerin görev süresi 6 yıldır. Kurul kararlarını salt çoğunlukla verir; oyların eşitliği haline Başkanın bulunduğu tarafın görüşü doğrultusunda karar verilmiş olur.

Kurul prensip kararlarının on beş gün içerisinde Resmi Gazete'de yayımlanacağı ve seçime ilişkin diğer kararların ise Kurulun resmi internet sitesinden yayınlanır.

Kanun teklifinde Yüksek Seçim Kurulu'nun görevleri açıklanıyor. Yüksek Seçim Kurulu'nun seçimlerin yapılmasını ve düzenini sağlamak, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin seçim tutanaklarını kabul seçmen kütüğünün oluşturulmasının, güncellenmesinin, usul ve esaslarının belirlemek, engelli seçmenlerin oy vermesinin kolaylaştıracak tedbirleri almak, yurt dışında yaşayan seçmenlerin oy kullanmalarını kolaylaştıracak tedbirleri almak olarak belirlenmiştir.

Yüksek Seçim Kurulu'nun merkez ve taşra birimlerinden oluşacağı ifade ediliyor. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı'nın görevleri tanımlanıyor. Yüksek Seçim Kurulu Merkez birimlerinin görevleri tanımlanıyor.

Yüksek Seçim Kurulu Seçim müdür ve seçim müdür yardımcılığına atanacaklar için hukuk fakültesi veya siyasal bilgiler, idari bilimler, iktisat ve makiye alanlarında en az dört yıllık yükseköğretim yapmış ve bunlara denkliği kabul edilmiş yabancı öğretim kurumlarından mezun olma şartı aranıyor.

Yüksek Seçim Kurulu kadrolarına ilk defa atanacak diğer personel Kamu Personel Seçme Sınavı'nda yönetmelikle belirlenen puan türünde asgari puan almış olanlar arasından, yapılacak sözlü ve gerektiğinde uygulamalı sınav sonucuna göre Başkan tarafından atanması ön görülüyor. Seçim müdür ve seçim müdür yardımcıları nüfusa kayıtlı oldukları ilçelerde görev yapamayacakları ön görülüyor.

Kanun teklifi geçici madde ile seçim müdür ve seçim müdür yardımcısı için görevde yükselme sınavı ile kurum içi atama yapılmasına imkan tanıyacak. Seçim müdür ve seçim müdür yardımcılığı görevine dışarıdan atanacak personele sınır getiriliyor.

Kanun teklifi ile Kurul'da geçici personel çalıştırılabilecek. Yüksek Seçim Kurulu Merkez birimine 225, taşra birimlerine ise 490 olmak üzere toplam 715 kadro ihdas edilecek.

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