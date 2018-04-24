Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 5.3 olarak açıkladı. Depremin ardından bölgede artçılar sabaha kadar devam etti. Saat 07.11'e kadar büyüklükleri 1.0 ile 3.4 arasında değişen 32 artçı sarsıntı daha meydana geldi. İşte Türkiye'de meydana gelen son depremler...

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREM VERİLERİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- 2018.04.24 07:50:48 37.5612 38.5020 2.0 -.- 3.6 3.6 YARIMBAG-SAMSAT (ADIYAMAN) 2018.04.24 07:20:24 37.4658 38.4805 14.6 -.- 2.2 -.- KASIMKUYU-(SANLIURFA) 2018.04.24 07:11:09 39.5542 26.0692 10.9 -.- 1.7 -.- GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) 2018.04.24 06:58:53 37.5533 38.5233 9.4 -.- 3.3 3.3 KOVANOLUK-SAMSAT (ADIYAMAN) 2018.04.24 06:06:54 37.0592 27.6902 6.7 -.- 1.5 -.- YENIKOY-BODRUM (MUGLA) 2018.04.24 04:58:37 37.5748 38.5437 5.9 -.- 2.9 -.- KOVANOLUK-SAMSAT (ADIYAMAN) 2018.04.24 04:55:58 37.5817 38.5063 1.5 -.- 1.8 -.- SAMSAT (ADIYAMAN) 2018.04.24 04:30:20 37.5390 38.4978 8.7 -.- 1.8 -.- YARIMBAG-SAMSAT (ADIYAMAN) 2018.04.24 04:25:34 39.2178 25.7237 8.3 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI 2018.04.24 04:11:59 37.5087 38.4512 4.8 -.- 1.8 -.- KIRMACIK-SAMSAT (ADIYAMAN) 2018.04.24 04:05:57 37.5175 38.5068 11.9 -.- 2.7 -.- KIRMACIK-SAMSAT (ADIYAMAN) 2018.04.24 04:01:41 37.5853 38.4747 5.0 -.- 2.9 -.- GOLTARLA-SAMSAT (ADIYAMAN) 2018.04.24 03:57:50 37.6220 38.5502 9.8 -.- 2.0 -.- TEPEONU-SAMSAT (ADIYAMAN) 2018.04.24 03:54:26 37.4805 38.4942 9.6 -.- 1.5 -.- KASIMKUYU-(SANLIURFA) 2018.04.24 03:34:29 37.5233 38.5022 13.4 -.- 5.4 5.3 KIRMACIK-SAMSAT (ADIYAMAN) 2018.04.24 03:12:04 35.7753 28.3097 5.0 -.- 1.7 -.- AKDENIZ 2018.04.24 02:50:41 36.9120 27.6445 5.0 -.- 1.3 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) 2018.04.24 02:22:12 39.8162 23.8912 12.6 -.- 2.7 -.- YUNANISTAN 2018.04.24 02:18:37 39.8738 23.8390 15.8 -.- 2.8 -.- YUNANISTAN 2018.04.24 01:46:46 40.1978 31.9652 3.1 -.- 1.9 -.- KUYUMCUTEKKE-BEYPAZARI (ANKARA) 2018.04.24 01:45:44 36.9857 27.6057 26.6 -.- 0.9 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) 2018.04.24 00:34:32 39.5040 26.2747 2.7 -.- 2.0 -.- KORUBASI-AYVACIK (CANAKKALE) 2018.04.24 00:28:32 37.1180 27.7297 11.3 -.- 1.5 -.- KISIRLAR-MILAS (MUGLA)

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