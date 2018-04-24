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Son depremler - 24 Nisan Kandilli Rasathanesi verilerine göre en son depremler

Son depremler, 24 Nisan Kandilli Rasathanesi verilerine göre Türkiye'de meydana gelen son depremlerin listesi yayınladı. Gece saatlerinde Adıyaman Samsat ilçesinde meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki deprem vatandaşları korkuttu. İşte son deprem verileri...

24.04.2018 - 08:21 | Güncelleme:

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 5.3 olarak açıkladı. Depremin ardından bölgede artçılar sabaha kadar devam etti. Saat 07.11'e kadar büyüklükleri 1.0 ile 3.4 arasında değişen 32 artçı sarsıntı daha meydana geldi. İşte Türkiye'de meydana gelen son depremler...

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREM VERİLERİ

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                       
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------              
2018.04.24 07:50:48  37.5612   38.5020        2.0      -.-  3.6  3.6   YARIMBAG-SAMSAT (ADIYAMAN)  
2018.04.24 07:20:24  37.4658   38.4805       14.6      -.-  2.2  -.-   KASIMKUYU-(SANLIURFA)       
2018.04.24 07:11:09  39.5542   26.0692       10.9      -.-  1.7  -.-   GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE)
2018.04.24 06:58:53  37.5533   38.5233        9.4      -.-  3.3  3.3   KOVANOLUK-SAMSAT (ADIYAMAN)
2018.04.24 06:06:54  37.0592   27.6902        6.7      -.-  1.5  -.-   YENIKOY-BODRUM (MUGLA)     
2018.04.24 04:58:37  37.5748   38.5437        5.9      -.-  2.9  -.-   KOVANOLUK-SAMSAT (ADIYAMAN)
2018.04.24 04:55:58  37.5817   38.5063        1.5      -.-  1.8  -.-   SAMSAT (ADIYAMAN)          
2018.04.24 04:30:20  37.5390   38.4978        8.7      -.-  1.8  -.-   YARIMBAG-SAMSAT (ADIYAMAN) 
2018.04.24 04:25:34  39.2178   25.7237        8.3      -.-  2.0  -.-   EGE DENIZI                 
2018.04.24 04:11:59  37.5087   38.4512        4.8      -.-  1.8  -.-   KIRMACIK-SAMSAT (ADIYAMAN)
2018.04.24 04:05:57  37.5175   38.5068       11.9      -.-  2.7  -.-   KIRMACIK-SAMSAT (ADIYAMAN)
2018.04.24 04:01:41  37.5853   38.4747        5.0      -.-  2.9  -.-   GOLTARLA-SAMSAT (ADIYAMAN) 
2018.04.24 03:57:50  37.6220   38.5502        9.8      -.-  2.0  -.-   TEPEONU-SAMSAT (ADIYAMAN)  
2018.04.24 03:54:26  37.4805   38.4942        9.6      -.-  1.5  -.-   KASIMKUYU-(SANLIURFA)     
2018.04.24 03:34:29  37.5233   38.5022       13.4      -.-  5.4  5.3   KIRMACIK-SAMSAT (ADIYAMAN)
2018.04.24 03:12:04  35.7753   28.3097        5.0      -.-  1.7  -.-   AKDENIZ                  
2018.04.24 02:50:41  36.9120   27.6445        5.0      -.-  1.3  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) 
2018.04.24 02:22:12  39.8162   23.8912       12.6      -.-  2.7  -.-   YUNANISTAN                
2018.04.24 02:18:37  39.8738   23.8390       15.8      -.-  2.8  -.-   YUNANISTAN                
2018.04.24 01:46:46  40.1978   31.9652        3.1      -.-  1.9  -.-   KUYUMCUTEKKE-BEYPAZARI (ANKARA)
2018.04.24 01:45:44  36.9857   27.6057       26.6      -.-  0.9  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)       
2018.04.24 00:34:32  39.5040   26.2747        2.7      -.-  2.0  -.-   KORUBASI-AYVACIK (CANAKKALE)  
2018.04.24 00:28:32  37.1180   27.7297       11.3      -.-  1.5  -.-   KISIRLAR-MILAS (MUGLA)

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