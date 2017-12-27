Türkiye'de en son EGE denizinde meydana gelen 3.7'lik depremden sonra "son depremler" internette aratılmaya başladı. Peki en son nerede kaç büyüklüğünde deprem olduğunu nasıl görebiliriz? İşte Türkiye'deki en son depremler

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- 2017.12.27 13:08:55 38.9410 26.2487 10.0 -.- 3.7 3.7 EGE DENIZI 2017.12.27 13:07:12 41.2620 28.6527 0.0 -.- 1.6 -.- BAKLALI-ARNAVUTKOY (ISTANBUL) 2017.12.27 13:04:23 41.2390 28.6357 0.0 -.- 1.4 -.- BOYALIK-ARNAVUTKOY (ISTANBUL) 2017.12.27 13:04:09 34.8813 33.7353 73.2 -.- 1.5 -.- AKDENIZ 2017.12.27 13:01:29 41.3770 28.5378 0.0 -.- 1.5 -.- CELEPKOY-CATALCA (ISTANBUL) 2017.12.27 12:59:38 37.1738 27.8877 0.0 -.- 1.6 -.- KARACAAGAC-MILAS (MUGLA) 2017.12.27 12:58:13 41.2593 28.7015 0.0 -.- 1.6 -.- TAYAKADIN-ARNAVUTKOY (ISTANBUL) 2017.12.27 12:51:06 36.1457 33.5502 0.0 -.- 1.7 -.- BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN) 2017.12.27 12:33:31 41.2530 28.6995 0.0 -.- 1.6 -.- TAYAKADIN-ARNAVUTKOY (ISTANBUL) 2017.12.27 12:30:49 41.2625 28.8827 0.0 -.- 1.3 -.- AGACLI-EYUP (ISTANBUL) 2017.12.27 12:29:06 39.4965 37.2400 11.6 -.- 1.6 -.- OVACIK-ULAS (SIVAS) 2017.12.27 12:14:17 38.7937 25.8148 14.4 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI 2017.12.27 12:13:30 38.7868 25.7873 17.2 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI 2017.12.27 12:10:01 40.1190 31.6075 5.0 -.- 2.7 -.- DAVUTOGLAN-NALLIHAN (ANKARA) 2017.12.27 12:05:23 37.1680 27.8577 0.0 -.- 1.8 -.- IKIZKOY-MILAS (MUGLA) 2017.12.27 12:02:28 37.1675 27.8443 0.0 -.- 1.9 -.- IKIZKOY-MILAS (MUGLA) 2017.12.27 12:00:54 37.1723 27.8708 0.0 -.- 1.5 -.- IKIZKOY-MILAS (MUGLA) 2017.12.27 11:59:31 37.2577 27.8993 0.0 -.- 1.6 -.- CAMLIBELEN-MILAS (MUGLA) 2017.12.27 11:54:12 37.3267 28.3507 0.0 -.- 1.3 -.- KOZAGAC-(MUGLA) 2017.12.27 11:52:59 37.1512 38.7440 0.0 -.- 1.9 -.- KADIKENDI-(SANLIURFA) 2017.12.27 11:44:34 36.8880 27.4745 5.0 -.- 1.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) 2017.12.27 11:28:36 37.0843 28.6092 20.6 -.- 1.4 -.- BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 2017.12.27 11:22:34 38.7552 27.9012 0.0 -.- 0.9 -.- (MANISA) 2017.12.27 10:38:55 38.3908 42.8720 1.5 -.- 1.8 -.- ALTINSAC-GEVAS (VAN) 2017.12.27 10:26:55 38.8510 26.3872 20.0 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI 2017.12.27 09:51:46 38.6957 27.8528 5.9 -.- 3.1 3.2 KAYAALTI-GOLMARMARA (MANISA) 2017.12.27 09:47:28 38.7293 43.4848 19.1 -.- 1.7 -.- AKCAOREN-(VAN) 2017.12.27 09:43:43 39.0620 27.9340 8.0 -.- 1.7 -.- CANAKCI-AKHISAR (MANISA) 2017.12.27 08:56:26 37.1128 28.6715 12.5 -.- 1.8 -.- KAVAKCALI-ULA (MUGLA) 2017.12.27 08:22:34 35.7623 31.1860 9.8 -.- 2.7 -.- AKDENIZ 2017.12.27 07:37:14 37.1317 28.6405 10.8 -.- 1.3 -.- KAVAKCALI-ULA (MUGLA) 2017.12.27 07:22:58 37.0758 28.6630 1.0 -.- 2.1 -.- KAVAKCALI-ULA (MUGLA) 2017.12.27 06:55:21 37.3118 37.1247 7.9 -.- 1.3 -.- (KAHRAMANMARAS) 2017.12.27 06:45:16 37.3100 37.1868 6.3 -.- 1.5 -.- (KAHRAMANMARAS) 2017.12.27 05:27:08 38.7185 26.3918 5.3 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI 2017.12.27 05:26:56 39.9627 39.6738 9.8 -.- 2.0 -.- COMLECIK-KELKIT (GUMUSHANE) 2017.12.27 04:10:58 37.4070 36.1865 5.0 -.- 2.3 -.- YENIGUN-KADIRLI (OSMANIYE) 2017.12.27 03:14:35 39.9020 39.6367 5.0 -.- 2.9 -.- KOZOGLU-KELKIT (GUMUSHANE)

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü

Türk bilim tarihinin önemli kurumlarından biri olan Kandilli Rasathanesi 1868 yılında Rasathane-i Amire adıyla kuruldu. Fransız hükümeti, rasathanenin kuruluşunu hava tahminlerinin telgrafla diğer merkezlere iletilmesi amacıyla desteklemiştir. Avrupa'dan satın alınan gözlem aletleri ile Pera'da 74 metre yüksekliğindeki bir tepede kurulan rasathanenin ilk müdürü Aristide Coumbary’dir.

31 Mart Vakası (12 Nisan 1909) sırasında tahrip edildi ve Maçka'ya taşındı. Matematikçi hem de din adamı Fatin Hoca (Gökmen) tarafından 1911 yılında halen bulunduğu yer olan Kandilli'ye taşındı.

1982'ye kadar Millî Eğitim Bakanlığı'na bağlı kalan Rasathane, 1982'de Boğaziçi Üniversitesi’ne devredildi. Daha sonra 28.03.1983 tarih ve 2809 sayılı yasayla kanunlaşan 41 sayılı kararnameyle; üniversite bünyesinde; Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) adını aldı. Enstitü kapsamında; deprem mühendisliği, jeodezi, jeofizik anabilim dalları ile astronomi, jeomanyetizma, meteoroloji laboratuvarları bulunmaktadır.

Prof. Dr. Haluk Özener 2015 yılında Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem ve Araştırma Enstitüsüne Genel Müdürü olarak atanmıştır.

NOT: Bilgiler "Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi"nden alınmıştır.

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