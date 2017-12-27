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Son depremler 27 Aralık - Kandilli Rasathanesi deprem verileri

Son depremler 27 Aralık 2017 - Kandilli Rasathanesi deprem verileri

En son nerede deprem oldu? Kandilli Rasathanesi deprem verilene göre en son nerede ve kaç şiddetinde deprem olduğu görülebilmektedir. İşte Türkiye'de meydana gelen en son depremler...

27.12.2017 - 13:33 | Güncelleme:

Türkiye'de en son EGE denizinde meydana gelen 3.7'lik depremden sonra "son depremler" internette aratılmaya başladı. Peki en son nerede kaç büyüklüğünde deprem olduğunu nasıl görebiliriz? İşte Türkiye'deki en son depremler

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                       
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                             
2017.12.27 13:08:55  38.9410   26.2487       10.0      -.-  3.7  3.7   EGE DENIZI                                 
2017.12.27 13:07:12  41.2620   28.6527        0.0      -.-  1.6  -.-   BAKLALI-ARNAVUTKOY (ISTANBUL)         
2017.12.27 13:04:23  41.2390   28.6357        0.0      -.-  1.4  -.-   BOYALIK-ARNAVUTKOY (ISTANBUL)            
2017.12.27 13:04:09  34.8813   33.7353       73.2      -.-  1.5  -.-   AKDENIZ                                   
2017.12.27 13:01:29  41.3770   28.5378        0.0      -.-  1.5  -.-   CELEPKOY-CATALCA (ISTANBUL)              
2017.12.27 12:59:38  37.1738   27.8877        0.0      -.-  1.6  -.-   KARACAAGAC-MILAS (MUGLA)                  
2017.12.27 12:58:13  41.2593   28.7015        0.0      -.-  1.6  -.-   TAYAKADIN-ARNAVUTKOY (ISTANBUL)             
2017.12.27 12:51:06  36.1457   33.5502        0.0      -.-  1.7  -.-   BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN)                 
2017.12.27 12:33:31  41.2530   28.6995        0.0      -.-  1.6  -.-   TAYAKADIN-ARNAVUTKOY (ISTANBUL)          
2017.12.27 12:30:49  41.2625   28.8827        0.0      -.-  1.3  -.-   AGACLI-EYUP (ISTANBUL)                 
2017.12.27 12:29:06  39.4965   37.2400       11.6      -.-  1.6  -.-   OVACIK-ULAS (SIVAS)                     
2017.12.27 12:14:17  38.7937   25.8148       14.4      -.-  2.6  -.-   EGE DENIZI                            
2017.12.27 12:13:30  38.7868   25.7873       17.2      -.-  2.5  -.-   EGE DENIZI                              
2017.12.27 12:10:01  40.1190   31.6075        5.0      -.-  2.7  -.-   DAVUTOGLAN-NALLIHAN (ANKARA)         
2017.12.27 12:05:23  37.1680   27.8577        0.0      -.-  1.8  -.-   IKIZKOY-MILAS (MUGLA)              
2017.12.27 12:02:28  37.1675   27.8443        0.0      -.-  1.9  -.-   IKIZKOY-MILAS (MUGLA)            
2017.12.27 12:00:54  37.1723   27.8708        0.0      -.-  1.5  -.-   IKIZKOY-MILAS (MUGLA)                       
2017.12.27 11:59:31  37.2577   27.8993        0.0      -.-  1.6  -.-   CAMLIBELEN-MILAS (MUGLA)                   
2017.12.27 11:54:12  37.3267   28.3507        0.0      -.-  1.3  -.-   KOZAGAC-(MUGLA)                      
2017.12.27 11:52:59  37.1512   38.7440        0.0      -.-  1.9  -.-   KADIKENDI-(SANLIURFA)                         
2017.12.27 11:44:34  36.8880   27.4745        5.0      -.-  1.5  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                  
2017.12.27 11:28:36  37.0843   28.6092       20.6      -.-  1.4  -.-   BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA)                    
2017.12.27 11:22:34  38.7552   27.9012        0.0      -.-  0.9  -.-   (MANISA)          
2017.12.27 10:38:55  38.3908   42.8720        1.5      -.-  1.8  -.-   ALTINSAC-GEVAS (VAN)                         
2017.12.27 10:26:55  38.8510   26.3872       20.0      -.-  1.9  -.-   EGE DENIZI                                 
2017.12.27 09:51:46  38.6957   27.8528        5.9      -.-  3.1  3.2   KAYAALTI-GOLMARMARA (MANISA)               
2017.12.27 09:47:28  38.7293   43.4848       19.1      -.-  1.7  -.-   AKCAOREN-(VAN)                        
2017.12.27 09:43:43  39.0620   27.9340        8.0      -.-  1.7  -.-   CANAKCI-AKHISAR (MANISA)                  
2017.12.27 08:56:26  37.1128   28.6715       12.5      -.-  1.8  -.-   KAVAKCALI-ULA (MUGLA)                   
2017.12.27 08:22:34  35.7623   31.1860        9.8      -.-  2.7  -.-   AKDENIZ                               
2017.12.27 07:37:14  37.1317   28.6405       10.8      -.-  1.3  -.-   KAVAKCALI-ULA (MUGLA)                 
2017.12.27 07:22:58  37.0758   28.6630        1.0      -.-  2.1  -.-   KAVAKCALI-ULA (MUGLA)                
2017.12.27 06:55:21  37.3118   37.1247        7.9      -.-  1.3  -.-   (KAHRAMANMARAS)   
2017.12.27 06:45:16  37.3100   37.1868        6.3      -.-  1.5  -.-   (KAHRAMANMARAS)
2017.12.27 05:27:08  38.7185   26.3918        5.3      -.-  1.8  -.-   EGE DENIZI                         
2017.12.27 05:26:56  39.9627   39.6738        9.8      -.-  2.0  -.-   COMLECIK-KELKIT (GUMUSHANE) 
2017.12.27 04:10:58  37.4070   36.1865        5.0      -.-  2.3  -.-   YENIGUN-KADIRLI (OSMANIYE)
2017.12.27 03:14:35  39.9020   39.6367        5.0      -.-  2.9  -.-   KOZOGLU-KELKIT (GUMUSHANE)

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü

Türk bilim tarihinin önemli kurumlarından biri olan Kandilli Rasathanesi 1868 yılında Rasathane-i Amire adıyla kuruldu. Fransız hükümeti, rasathanenin kuruluşunu hava tahminlerinin telgrafla diğer merkezlere iletilmesi amacıyla desteklemiştir. Avrupa'dan satın alınan gözlem aletleri ile Pera'da 74 metre yüksekliğindeki bir tepede kurulan rasathanenin ilk müdürü Aristide Coumbary’dir.

31 Mart Vakası (12 Nisan 1909) sırasında tahrip edildi ve Maçka'ya taşındı. Matematikçi hem de din adamı Fatin Hoca (Gökmen) tarafından 1911 yılında halen bulunduğu yer olan Kandilli'ye taşındı.

1982'ye kadar Millî Eğitim Bakanlığı'na bağlı kalan Rasathane, 1982'de Boğaziçi Üniversitesi’ne devredildi. Daha sonra 28.03.1983 tarih ve 2809 sayılı yasayla kanunlaşan 41 sayılı kararnameyle; üniversite bünyesinde; Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) adını aldı. Enstitü kapsamında; deprem mühendisliği, jeodezi, jeofizik anabilim dalları ile astronomi, jeomanyetizma, meteoroloji laboratuvarları bulunmaktadır.

Prof. Dr. Haluk Özener 2015 yılında Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem ve Araştırma Enstitüsüne Genel Müdürü olarak atanmıştır.

NOT: Bilgiler "Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi"nden alınmıştır.

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