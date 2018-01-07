Türkiye'de en son Tokat'ın Erbaa ilçesi Hacıali köyünde dün saat 22.45'de 4.0, saat 22.46'da Canbolat köyünde 2.6, saat 22.47'de 3.4, 23.13'te Hacıali köyünde 2.3 büyüklüğünde art arda 4 deprem meydana gelmişti. Depremden sonra "son depremler" internette aratılmaya başladı. Peki en son nerede kaç büyüklüğünde deprem olduğunu nasıl görebiliriz? İşte Türkiye'deki en son depremler
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- 2018.01.07 10:15:06 39.0680 37.2915 0.0 -.- 1.9 -.- HAMAL-KANGAL (SIVAS) 2018.01.07 10:08:31 37.3840 33.7302 8.0 -.- 1.7 -.- AYRANCI (KARAMAN) 2018.01.07 09:36:16 39.6378 25.5930 6.0 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI 2018.01.07 09:11:36 37.0378 28.5110 24.7 -.- 1.3 -.- KARABOGURTLEN-ULA (MUGLA) 2018.01.07 08:48:30 36.5317 29.2903 4.5 -.- 1.7 -.- KABAAGAC-FETHIYE (MUGLA) 2018.01.07 08:15:35 39.8680 28.9203 7.0 -.- 2.6 -.- SADAGI-ORHANELI (BURSA) 2018.01.07 08:04:15 36.9225 27.5585 7.2 -.- 1.9 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) 2018.01.07 07:40:25 37.0765 27.9338 12.5 -.- 1.9 -.- HUSAMLAR-MILAS (MUGLA) 2018.01.07 07:05:11 35.1418 23.5900 5.0 -.- 4.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) 2018.01.07 06:25:06 39.6735 36.0595 3.7 -.- 2.2 -.- ORTAKOY-AKDAGMADENI (YOZGAT) 2018.01.07 05:53:04 39.1702 27.2053 8.5 -.- 2.1 -.- KALEARDI-BERGAMA (IZMIR) 2018.01.07 05:29:34 40.7933 27.5150 24.6 -.- 2.4 -.- YENIKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) 2018.01.07 03:55:25 40.3505 23.9582 10.2 -.- 2.0 -.- YUNANISTAN 2018.01.07 03:38:27 33.9083 35.2770 20.5 -.- 3.2 -.- DOGU AKDENIZ 2018.01.07 03:12:10 40.0967 31.6143 5.8 -.- 2.0 -.- DAVUTOGLAN-NALLIHAN (ANKARA) 2018.01.07 02:45:05 37.0773 28.3502 7.0 -.- 0.9 -.- KIZILAGAC-ULA (MUGLA) 2018.01.07 02:34:25 36.9425 37.0670 7.3 -.- 1.5 -.- GULLUCE-SAHINBEY (GAZIANTEP) 2018.01.07 00:57:54 38.5620 43.0888 25.0 -.- 1.7 -.- VAN GOLU 2018.01.07 00:18:16 36.9665 34.5295 19.3 -.- 1.0 -.- BEKIRALANI-TOROSLAR (MERSIN) 2018.01.07 00:05:10 40.1672 26.1637 22.7 -.- 1.2 -.- KEMALYERI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 2018.01.07 00:04:28 40.1903 26.1797 15.5 -.- 1.5 -.- KEMALYERI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 2018.01.06 23:46:02 35.4865 28.6080 5.0 -.- 2.5 -.- AKDENIZ 2018.01.06 23:13:35 40.5572 36.5840 4.3 -.- 2.3 -.- HACIALI-ERBAA (TOKAT) 2018.01.06 23:02:05 40.5665 25.6757 2.9 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI 2018.01.06 22:47:15 40.5567 36.5852 1.4 -.- 3.4 3.3 HACIALI-ERBAA (TOKAT) 2018.01.06 22:46:27 40.5583 36.5992 5.7 -.- 2.6 -.- CANBOLAT-ERBAA (TOKAT) 2018.01.06 22:45:10 40.5615 36.5880 2.5 -.- 4.0 4.1 HACIALI-ERBAA (TOKAT)
NOT: Bilgiler "Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi"nden alınmıştır.
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