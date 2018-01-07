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Son depremler 7 Ocak 2018 - Kandilli Rasathanesi deprem verileri

En son nerede deprem oldu? Kandilli Rasathanesi deprem verilene göre en son nerede ve kaç şiddetinde deprem olduğu görülebilmektedir. İşte Türkiye'de meydana gelen en son depremler...

07.01.2018 - 11:37 | Güncelleme:

Türkiye'de en son Tokat'ın Erbaa ilçesi Hacıali köyünde dün saat 22.45'de 4.0, saat 22.46'da Canbolat köyünde 2.6, saat 22.47'de 3.4, 23.13'te Hacıali köyünde 2.3 büyüklüğünde art arda 4 deprem meydana gelmişti. Depremden sonra "son depremler" internette aratılmaya başladı. Peki en son nerede kaç büyüklüğünde deprem olduğunu nasıl görebiliriz? İşte Türkiye'deki en son depremler

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                          
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                     
2018.01.07 10:15:06  39.0680   37.2915        0.0      -.-  1.9  -.-   HAMAL-KANGAL (SIVAS) 
2018.01.07 10:08:31  37.3840   33.7302        8.0      -.-  1.7  -.-   AYRANCI (KARAMAN)   
2018.01.07 09:36:16  39.6378   25.5930        6.0      -.-  2.3  -.-   EGE DENIZI            
2018.01.07 09:11:36  37.0378   28.5110       24.7      -.-  1.3  -.-   KARABOGURTLEN-ULA (MUGLA)
2018.01.07 08:48:30  36.5317   29.2903        4.5      -.-  1.7  -.-   KABAAGAC-FETHIYE (MUGLA)
2018.01.07 08:15:35  39.8680   28.9203        7.0      -.-  2.6  -.-   SADAGI-ORHANELI (BURSA)
2018.01.07 08:04:15  36.9225   27.5585        7.2      -.-  1.9  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
2018.01.07 07:40:25  37.0765   27.9338       12.5      -.-  1.9  -.-   HUSAMLAR-MILAS (MUGLA)
2018.01.07 07:05:11  35.1418   23.5900        5.0      -.-  4.2  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ) 
2018.01.07 06:25:06  39.6735   36.0595        3.7      -.-  2.2  -.-   ORTAKOY-AKDAGMADENI (YOZGAT)
2018.01.07 05:53:04  39.1702   27.2053        8.5      -.-  2.1  -.-   KALEARDI-BERGAMA (IZMIR)
2018.01.07 05:29:34  40.7933   27.5150       24.6      -.-  2.4  -.-   YENIKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)
2018.01.07 03:55:25  40.3505   23.9582       10.2      -.-  2.0  -.-   YUNANISTAN 
2018.01.07 03:38:27  33.9083   35.2770       20.5      -.-  3.2  -.-   DOGU AKDENIZ 
2018.01.07 03:12:10  40.0967   31.6143        5.8      -.-  2.0  -.-   DAVUTOGLAN-NALLIHAN (ANKARA)
2018.01.07 02:45:05  37.0773   28.3502        7.0      -.-  0.9  -.-   KIZILAGAC-ULA (MUGLA)                 
2018.01.07 02:34:25  36.9425   37.0670        7.3      -.-  1.5  -.-   GULLUCE-SAHINBEY (GAZIANTEP)            
2018.01.07 00:57:54  38.5620   43.0888       25.0      -.-  1.7  -.-   VAN GOLU                                 
2018.01.07 00:18:16  36.9665   34.5295       19.3      -.-  1.0  -.-   BEKIRALANI-TOROSLAR (MERSIN)             
2018.01.07 00:05:10  40.1672   26.1637       22.7      -.-  1.2  -.-   KEMALYERI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 
2018.01.07 00:04:28  40.1903   26.1797       15.5      -.-  1.5  -.-   KEMALYERI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)  
2018.01.06 23:46:02  35.4865   28.6080        5.0      -.-  2.5  -.-   AKDENIZ                      
2018.01.06 23:13:35  40.5572   36.5840        4.3      -.-  2.3  -.-   HACIALI-ERBAA (TOKAT) 
2018.01.06 23:02:05  40.5665   25.6757        2.9      -.-  1.9  -.-   EGE DENIZI  
2018.01.06 22:47:15  40.5567   36.5852        1.4      -.-  3.4  3.3   HACIALI-ERBAA (TOKAT)
2018.01.06 22:46:27  40.5583   36.5992        5.7      -.-  2.6  -.-   CANBOLAT-ERBAA (TOKAT)
2018.01.06 22:45:10  40.5615   36.5880        2.5      -.-  4.0  4.1   HACIALI-ERBAA (TOKAT)

NOT: Bilgiler "Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi"nden alınmıştır.

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