Son Depremler: Kahramanmaraş'ta deprem!

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 15:37'de merkezi Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesine bağlı Sarıçukur Köyü'nde bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 3,6 olarak ölçüldü.

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