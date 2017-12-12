Yüksek binalarda yaptığı riskli hareketlerle Çin'de fenomen haline gelen "korkusuz" lakaplı 26 yaşındaki Wang Yongning'in sosyal medyada 1 aydan fazla zamandır paylaşım yapmaması 1 milyondan fazla takipçisini meraklandırdı. Son paylaşımı ise 8 Kasım'da yapılmıştı.

Bunun üzerine arkadaşları geçtiğimiz günlerde Wang'ın hayatını kaybettiğini doğruladı. Wang, Changsha'daki 62 katlı Huayuan gökdeleninden düşerek hayatını kaybetmiş, bedeni ise ertesi gün bulunmuştu.

Amcası bir gazeteye, Wang'ın kız arkadaşına evlenme teklie etmek istediğini, düğün için ve hasta annesinin tedavi masrafları için paraya ihtiyacı olduğunu söyledi.

Wang Yongning

akrobasi

gösteri