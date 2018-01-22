Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca Hatay'ın Kırıkhan ilçesine havan mermisi atılması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Alınan ilk bilgilere göre, ilçeye bağlı Kaletepe Mahallesi'ne havan mermisi düştü. Suriye sınırına yakın olan bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

AA'nın haberine göre, PYD/PKK'lı teröristlerce düzenlendiği belirtilen saldırıda 1 kişi öldü, yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

DHA'nın haberine göre, saldırıda, bozulan jeneratörü tamir etmek için gelen Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. (Toroslar EDAŞ) çalışanı, evli ve 2 çocuk babası Şahin Elitaş'ın (30) hayatını kaybettiği bildirildi.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesi nüfusuna kayıtlı Elitaş'ın jeneratörün tamiri için bakıma girdiği sırada patlamanın meydana geldiği öğrenildi.

KİLİS'E 4 ROKET DAHA ATILDI

Kilis'te, kent merkezine Suriye'nin Afrin bölgesinden 3 roket atıldı. Alınan ilk bilgilere göre, Afrin'deki terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca saat 15.00 sıralarında art arda ateşlenen roketlerden biri Kazım Karabekir Mahallesi'nde bir binanın çatısına isabet etti. Diğer roketler ise binanın yakınındaki yürüyüş yoluna ve boş alana düştü ancak patlamadı.

Olay yerine sevk edilen polis ekipleri çevre güvenliğini sağladı. Can kaybı ya da yaralının bulunmadığı olayda binada hasar oluştu.

Saldırının ardından sınırda konuşlu topçu birliklerince teröristlerin bulunduğu mevziler Fırtına obüsleriyle ateş altına alındı.

VALİ KONAĞI YAKINLARINA BİR ROKET DAHA ATILDI

Son olarak Kilis'te Vali Konağı yakınlarına bir roket daha atıldı.

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ da, Kilis'te yaptığı açıklamada "Kilis'e 15 dakika önce 3 füze düştü" dedi.

VALİ TEKİNARSLAN'DAN AÇIKLAMA: CAN KAYBI VE YARALIMIZ YOK

Vali Mehmet Tekinarslan, yaptığı açıklamada, kent merkezine 3 roket atıldığını söyledi.

Bu roketlerden birinin İl Sağlık Müdürlüğü civarına, diğer ikisinin ise ilkokulun yakınına düştüğünü belirten Tekinarslan, "Çok şükür, can kaybı ve yaralımız yok. İlgili ekibimiz olay yerinde çalışıyor. Gerekli tedbirleri alıp çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bize yapılan saldırılara misliyle karşılık veriyoruz." diye konuştu.

DÜNKÜ SALDIRI KAMERADA

Zeytin Dalı Harekatı'nın başlatıldığı Suriye'nin Afrin bölgesinden Hatay'ın Reyhanlı ilçesine yapılan roketli saldırı güvenlik kamerasına yansıdı. Hatay Valiliği tarafından Reyhanlı ilçesine düşen roketlerle ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, 11 roketin 9'unun ilçe merkezine, 2'sinin de ilçe dışında boş araziye düşerek, infilak ettiği belirtildi.

Reyhanlı ilçesine düzenlenen 1 kişinin hayatını kaybettiği, 47 kişinin de yaralandığı roketli saldırıların yapıldığı 2 YPG mevzisi, Türk jetleri tarafından imha edildi.

Kilis'in Cilovar köyüne YPG'li teröristler tarafından düzenlenen saldırıda doçka mermisi bazı evlerin kapılarına isabet etti. Saldırı sırasında köylülerin yaşadığı panik saniye saniye görüntülendi.

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