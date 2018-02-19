Turuncu-lacivertli ekip, "Üç büyükler" olarak adlandırılan Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'den daha uzun süre zirvedeki yerini korumayı başardı. Son 2 sezonda Medipol Başakşehir, 22 lig haftasında zirvede yer alırken, Beşiktaş 18, Galatasaray ise 16 hafta liderlik koltuğunda oturabildi. Bu süreçte Fenerbahçe ise hiçbir hafta liderliğe çıkamadı.
EN UZUN SÜRE LİDER VE EN ÇOK PUAN TOPLAYAN TAKIM
Abdullah Avcı'nın ekibi, son iki sezonda 22 hafta ile en uzun süre zirvede kalan takım oldu. Geçtiğimiz sezon 15, bu sezon da 7 hafta zirvede kalan turuncu-lacivertliler, bu unvanının yanında, bu süreçte en çok puan toplayan ve en az gol yiyen takım olmayı da başardı. Medipol Başakşehir, 35 galibiyet, 14 beraberlik ve 7 mağlubiyet ile 119 puan topladı. İstanbul ekibi, rakip fileleri 104 kez havalandırırken, kalesinde ise 49 gol gördü.
BEŞİKTAŞ 18 HAFTA ZİRVEDE
Siyah-beyazlılar ise son iki sezonda 18 hafta zirvede kaldı. Beşiktaş, şampiyon olduğu geçtiğimiz sezon 18 hafta zirvede kalırken, bu sezon ise şu ana kadar liderliği göremedi. Şenol Güneş'in ekibi, bu süreçte 34 galibiyet, 16 beraberlik ve 6 yenilgi ile 118 puan topladı. Beşiktaş, attığı gol sayısı ile bu süreçte en fazla gol atan takım oldu. Siyah-beyazlılar 114 gol atarken, 51 gole engel olamadı.
GALATASARAY 16 HAFTA ZİRVEYİ GÖRDÜ
Bu hafta liderliği Medipol Başakşehir'e kaptıran Galatasaray, son iki sezonda toplam 16 hafta zirvede yer aldı. Geçtiğimiz sezon yalnızca 2. haftada liderliği gören sarı-kırmızılı ekip, bu sezon da 15 hafta liderlik koltuğunda oturdu. Galatasaray bu süreçte 34 galibiyet, 6 beraberlik ve 16 mağlubiyet ile 108 puan topladı. Rakip fileleri 112 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde 67 gol gördü.
FENERBAHÇE 77 LİG HAFTASI ZİRVEYİ GÖREMEDİ
Aykut Kocaman yönetiminde şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe ise son iki sezonda liderlik koltuğuna oturamadı. Lider Medipol Başakşehir'in 2 puan gerisinde yer alan sarı-lacivertliler, son olarak 2015-2016 sezonunun 13. haftasını zirvede geçirdi. 14. haftada liderliği Beşiktaş'a kaptıran Fenerbahçe, 5 Aralık 2015'ten bu yana zirveden uzak kaldı.
- Son iki sezonda liderlik sayıları
Spor Toto Süper Lig'de son iki sezonda takımların zirvede kaldığı hafta sayıları şöyle:
|Takım adı
|Lider kaldığı hafta
|Topladığı puan
|Galibiyet
|Beraberlik
|Yenilgi
|Attığı gol
|Yediği gol
|Medipol Başakşehir
|22
|119
|35
|14
|7
|104
|49
|Beşiktaş
|18
|118
|34
|16
|6
|114
|51
|Galatasaray
|16
|108
|34
|6
|16
|112
|67
|Fenerbahçe
|-
|108
|30
|18
|8
|104
|56
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