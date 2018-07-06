15 Temmuz FETÖ darbe girişimi sonrası ilan edilen OHAL (Olağanüstü Hal) 18 Temmuz 2018 tarihinde sona erecek. Yaklaşık 2 yıldır devam eden OHAL'in son KHK'sı ise 699 sayılı KHK... Başbakan Yıldırım, yaptığı son dakika açıklamasında 699 sayılı KHK ile çok sayıda EGM - Emniyet mensubunun ihraç edileceğini duyurdu. Peki; 6 Temmuz KHK 2018 EGM - Emniyet ihraç listesi Resmi Gazete'de yayımlandı mı? İşte cevabı...

EMNİYET İHRAÇ LİSTESİ YAYIMLANDI MI?

Son OHAL KHK'sı yani 699 sayılı KHK 2018 ihraçları ile ilgili Başbakan Yıldırım'dan son dakika açıklaması geldi. Yıldırım KHK kapsamında çok sayıda EGM - Emniyet mensubunun ihraç edileceğini duyurdu.

Yıldırım KHK ile ilgili şunları söyledi:

Bugün bir KHK çıkacak, bu gece yayınlanır. O, olağanüstü hal KHK'sı. İki türlü KHK var, biri yetki kararnamesi, Meclisin verdiği yani Başbakanlıktan Cumhurbaşkanlığına geçişi düzenleyen kararnameler var. Ondan bir tane çıktı, belki iki tane daha çıkacak ama bugünkü çıkacak olan 18 Temmuz'da sona erecek, olağanüstü hal sürecine ait bir kararname...

Yıldırım'ın konuşması sonrası gözler 699 sayılı son KHK'ya çevrildi.

699 sayılı KHK yayımlandı! Detaylar birazdan...