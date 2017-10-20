'Son yılların en büyük sığınmacı krizi': Bangladeş'e sığınan Müslümanların sayısı 800 bin

Habertürk İsviçre temsilcisi Zafer Ataman'ın haberine göre, Birleşmiş Milletler göç örgütü (IOM) basın sözcüsü Joel Millman BM Cenevre Ofisinde yaptığı basın toplantısında 25 Ağustos'tan bu güne kadar Myanmar'dan kaçan Arakanlı Müslümanların sayısının 590 bine yaklaştığını ve bunların yaşam mücadelesi verdiğini söyledi.
Böylece Bangladeş kamplarına gelen göçmen sayısının 800 bine yaklaştığını ifade etti. Bu arada basın toplantısına katılan "BMMYK" sözcüsü Duniya Aslan Khan da bu göç olayının son yıllarda rastlanan en büyük göç olayı olduğunu ifade ederken buraya gereken yardımların arttırılması gerektiğinin altını çizdi.
Anadolu Ajansı'nın haberine göre, sınırın Bangladeş tarafındaki Anjuman Para köyünde sıkışıp kalan 7 bin sığınmacının dün Bangladeş ordusu tarafından Ukhiya ve Teknaf'daki geçici kamplara yerleştirildiğini aktaran Millman, bölgede "hayat kurtaran" insani yardımlara devam ettiklerini kaydetti.
"EN BÜYÜK SIĞINMACI KRİZİ"
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Sözcüsü Duniya Aslam Khan da basın toplantısında "Son yıllardaki en büyük sığınmacı krizi ile karşı karşıyayız." değerlendirmesinde bulundu.
Khan, Arakan eyaletine halen erişim izni alamadıklarına ve sığınmacı akınının hız kesmeden devam ettiğine dikkat çekti.
Avrupa Birliği ile Kuveyt'in ev sahipliğinde IOM, BMMYK ve BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin 23 Ekim'de İsviçre'nin Cenevre kentinde Arakan için düzenleyeceği uluslararası yardım konferansına da değinen Khan, uluslararası topluma Arakan için destek vermeleri çağrısında bulundu.
Arakan eyaletinde geçen yıl ekim ayında polis kontrol noktalarına yapılan ve 9 polisin hayatını kaybettiği saldırıların ardından Myanmar ordusunun başlattığı operasyonlar, Müslüman azınlığı büyük bir şiddet dalgasına maruz bırakmıştı. Operasyonlar nedeniyle yüz binlerce Arakanlı Müslüman yurtlarını terk etmek zorunda kalmıştı.
BM, Arakanlı Müslümanların temel insani ihtiyaçlarının karşılanması için 434 milyon dolarlık acil fona ihtiyaç duyulduğunu açıklamıştı.
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