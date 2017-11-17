Zonguldak'ta sonbahar mevsiminin gelmesiyle birlikte ortaya eşsiz görüntüler çıktı. İHA'nın haberine göre kuruyunca sararan yaprakların yollara döküldüğü, eşsiz manzaraların ortaya çıktığı sonbahar şehirde farklı şekilde yaşanıyor. Sonbaharın gelişiyle sarıya bürünen ormanlar, doyumsuz seyir zevki sunuyor.
Yürüyüş parkurlarının çevresini saran ağaçlardan dökülen yaprakların kapladığı yolda gezmenin tadını çıkaran doğaseverler, eşsiz manzarada dinlenmenin de keyfini yaşıyor. Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de sorumluluk alanında bulunan ormanların fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştı. Kentin çeşitli noktalarında çekilen fotoğraflar büyük ilgi görüyor.