ABANT GÖLÜ

Füsun Saka, HT Cumartesi'de birbirinden güzel gölleri kaleme aldı. Trafik karmaşası, hava kirliliği, gürültü, telaş yok! İşi gücü düşünmek yasak, düş kurmak serbest. Abant Gölü ve çevresi bu mevsimde masalsı bir güzelliğe bürünüyor. Doğanın yeşilden sarıya uzanan renkleri, gölün sakinliği insanı günlük rutinin stresinden çekip çıkarıveriyor. Gidin ve sessizliğin sesini dinleyin. Kendi sesinizi duyun!

Bolu il sınırları içindeki Abant Gölü, Türkiye’nin en önemli doğal parklarından biri. İstanbul’dan otomobille üç saatte gidilebiliyor. Deniz seviyesinden 1328 metre yüksekte yer alan göl, 1.28 kilometrekarelik bir alanı kaplıyor. Burası her mevsimde hafta sonları kalabalık oluyor ama günün erken saatlerinde doğanın tadını doya doya çıkarırsınız. Kahvaltıdan önce göl kıyısında uzun yürüyüşler yapın. Hatta at binebilirsiniz; köylüler at kiralıyor. Bu kadar hareketten sonra kahvaltıda bir şölen sofrasına oturacaksınız. Yumurta, peynir, süt, kaymak, ceviz; hepsi köyden.

YEDİGÖLLER

Büyük Göl, Nazlı Göl, Sazlı Göl, Küçük Göl, Derin Göl, Aşağı Göl ve Orta Göl. İşte Yedigöller’de sizi bekleyen güzellikler... Bu göllerden en büyüğü, adı üstünde Büyük Göl. Derinliği yaklaşık 15 metre. Batı Karadeniz’deki Yedigöller Milli Parkı, sonbaharda rengarenk bitki örtüsüyle ziyaretçilerini şaşkına çeviriyor. Burası hafta sonu kaçamağı yapıp stres atmak için de ideal.

Zira ağaç yapraklarının yere düşerken çıkardığı sesi duyabileceğiniz kadar sessiz. Ormanda dolaşmak ve gece kamp kurup doğanın göbeğinde uyumak için bile Yedigöller’e gitmeye değer. Zaten Yedigöller’de konaklamak için sadece Orman Bakanlığı’na ait evler var. Ama ancak çok önceden rezervasyon yaptırırsanız yer bulabiliyorsunuz. Zaten sabah erkenden uyanıyorsunuz, yani nerede uyuduğunuzun çok da önemi yok aslında...

GÖYNÜK

Batı Karadeniz’de bulunan Göynük, İstanbul’a en yakın tatil adreslerinden biri. Osmanlı döneminden kalma mimarisiyle özellikle fotoğraf meraklılarını cezbediyor. Akşemseddin Türbesi, Zafer Kulesi, Gazi Süleyman Paşa Hamamı ve Camii, gezilecek tarihi mekanlardan sadece birkaçı. Bu bölgedeki Sünnet Gölü ile Çubuk Gölü’nü de mutlaka görmelisiniz. Göynük-Bolu yolunun beşinci kilometresinde sola sapıp altı kilometre daha giderseniz, işte karşınızda Çubuk Gölü!

Gölün çevresi sinemacılar için adeta doğal bir plato. Çevresinde yürüyüş parkuru var, etrafı çam ormanıyla çevrili. Tepelerdeki yel değirmenleri ise tam fotoğraflık! Gitmişken, Göynük’ten yarım saat uzaklıktaki Mudurnu’ya da uğrayın. Burası yemekleriyle, özellikle ev yapımı erişte, pekmez ve reçelleriyle ünlü. Göynük’te konaklamak için pansiyon ve moteller var.

