Hollanda'da her yıl 134 bin kişi işyerinde tacize uğruyor

Hollanda'da her yıl 134 bin kişi işyerinde tacize uğruyor

#SONDAKİKA - İspanya, Katalonya özerk yönetimini feshetme kararı aldı, erken seçim çağrısı yaptı

#SONDAKİKA - İspanya, Katalonya özerk yönetimini feshetme kararı aldı, erken seçim çağrısı yaptı

Kremlin: Putin ve Erdoğan Suriye'de çözüm için koordinasyonu artırmayı görüştü

Kremlin: Putin ve Erdoğan Suriye'de çözüm için koordinasyonu artırmayı görüştü