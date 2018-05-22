SonderjyskE - AGF Aarhus düellosu

Danimarka Süperlig Avrupa Ligi Play Off Yarı Final maçında SonderjyskE ile AGF Aarhus, 22 Mayıs 2018 Salı günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 20:00. SonderjyskE 1 puana sahip olarak 2. sırada yer alırken AGF Aarhus 1 puanda ve 1. sırada. SonderjyskE, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. AGF Aarhus son 5 mücadelede 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 413. İddaa'da SonderjyskE kazanır 2.10, berabere biter 2.90, AGF Aarhus kazanır 2.60 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.75, üst oranı 1.60. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

SonderjyskE önceki hafta Midtjylland mücadelesinde 2-1 yenildi.

AGF Aarhus, Aalborg karşılaşmaında 0-0 berabere kaldı.