SonderjyskE - Hobro rakamlar

Danimarka Süperlig Avrupa Ligi Play Off Çeyrek Final maçında SonderjyskE ile Hobro, 06 Mayıs 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 19:00. SonderjyskE son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Hobro, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 527 kodlu maçı oynayanlar; SonderjyskE galibiyet oranı 1.85, beraberlik oranı 3.00, Hobro galibiyet oranı 3.10. 2.5 gol altının oranı 1.65, 2.5 gol üstünün oranı 1.70. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.

SonderjyskE önceki hafta Midtjylland mücadelesinde 2-1 yenildi.

Hobro ise Brondby maçında 2-1 yenildi.