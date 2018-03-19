HT Magazin'de yer alan habere göre, Soner Arıca'yı dinleyenler arasında abisi Levent İnanır da vardı.



Arıca’nın davetiyle sahneye çıkan ünlü oyuncu, Çanakkale Zaferi’nin 103. yıldönümünü kutladıktan sonra Çanakkale Türküsü’nü söyledi. Arıca da İnanır’a vokal yaptı.

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