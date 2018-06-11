HT Magazin'de yer alan habere göre, Karadenizli sanatçı Resul Dindar, Bahçelievler’deki bir alışveriş merkezinde sahne aldı. 5 bin kişinin katıldığı konserde Dindar, tempolu şarkılarıyla hayranlarını coşturdu. 12 şarkıdan oluşan bir Karadeniz albümü çıkarmaya hazırlandığını belirten ünlü şarkıcı, konserin bitiminde hayranlarıyla bol bol fotoğraf çektirdi.



İstanbul’daki ramazan etkinliklerinde sahne alan bir diğer isim Mehmet Erdem’di. Sarıyer Belediyesi’nin düzenlediği etkinlik kapsamında İstinye'de sahne alan Erdem, 2 saat süren bir müzik ziyafeti çekti.



Yeni albümünün ikinci klibini ‘Sensiz Ben Olamam’ adlı şarkıya çekeceğini müjdeleyen ünlü şarkıcı, performansıyla hayranlarından büyük alkış aldı.

SONER SARIKABADAYI İZDİHAMI

Soner Sarıkabadayı, Ordu’da Ünye Belediyesi tarafından düzenlenen ramazan etkinliğinde sahne aldı. Şarkılarını 20 bin kişiyle bir ağızdan söyleyen ünlü şarkıcı, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen engelli bir hayranıyla yakından ilgilendi. Sarıkabadayı, konser bitiminde aracına binerken yaşanan izdihamdan dolayı yaklaşık 30 dakika konser alanından ayrılamadı.