Sözcü'den Fatma Vurgun'un haberine göre, menajer Kadir Sedat Ayrancı, 2014 yılında Sanatçı Soner Sarıkabadayı’nın menajerliğini üstlendi. İkili arasındaki anlaşmaya göre, Ayrancı ünlü popçunun konser, etkinlik, radyo ve televizyon programı gibi etkinliklerin kazancıdan yüzde 20 kar alacaktı. Menajer, yapılan anlaşma gereği ünlü sanatçının sosyal medya hesabının iddiaya göre takip ve izlenme oranını büyük ölçüde artırdı.

ÜCRET ÖDEMEK İSTEMEDİ

Bununla birlikte birçok özel televizyon kanalında program ve etkinlik ayarladı ve Sarıkabadayı'nın konuk olarak katılımını sağladı. Ayrancı, bir müddet sonra Sarıkabadayı'dan ücretini tahsil etmek istedi. Fakat yine iddiaya göre ünlü şarkıcı, Ayrancı'nın menajerliğini reddederek, ücret ödemek istemedi. Bunun üzerine İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvuran Ayrancı, Soner Sarıkabayı'dan ücretini tahsil etmek istedi.

"VERDİĞİM HİZMETİ İNKAR EDİYOR"

Vermiş olduğu hizmet ve yapım belgelerini mahkemeye delil olarak sunan Ayrancı, “Ücretimi isteyince menajerlik ilişkisini inkar etmiştir” dedi.



Dava, ilerleyen günlerde Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülecek.