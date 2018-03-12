Kırgın Çiçekler ekrana son bölümü ile gelerek yayın hayatına veda etti. Uzun süredir ATV ekranında yayınlanan Kırgın Çiçekler dizisi, bu akşam ekrana gelen 113. son bölümüyle ekran yolculuğunu bitirdi. İşte Kırgın Çiçekler 113. final bölümü ve detaylar...

KIRGIN ÇİÇEKLER FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Kızlar polisten kaçarken, Songül direksiyonun hakimiyetini kaybetti. Korkunç bir trafik kazası geçirerek hastaneye kaldırıldı. Haberi alan herkes hastaneye koştu.

Kızlar birer birer kendine gelirken, Songül'ün durumu kritikti. Ölüm tehlikesi olduğunu öğrenince şok yaşadılar. Hastaneye gelen Ali taburcu olduklarında tutuklanacaklarını bildiği için çok üzgündü. Kızlar yolun sonuna geldiklerini fark etti. Songül, trafik kazası sonrasında hayatını kaybetti.

KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ HAKKINDA

Kırgın Çiçekler, 29 Haziran 2015 tarihinden beri atv'de yayınlanan bir dram, gençlik ve aile dizisidir. Başrollerini; İpek Karapınar, Özgür Çevik, Biran Damla Yılmaz, Gökçe Akyıldız, Hazar Motan, Çağla Irmak ve Aleyna Solaker paylaşmaktadır.

İlk bölümü 29 Haziran 2015 tarihinde yayınlanmıştır. Dizi, 12 Ocak 2016 tarihinde Engelsiz Yaşam Vakfı En İyi Dram ödülünü almıştır.

Ayrıca İstanbul Gelişim Üniversitesi tarafından yapılan ödül töreninde en iyi dizi ödülünü almıştır. Kore ve Fransa'daki ödül törenlerinde adaylıkları vardır.

KONUSU

Eylül 16 yaşında bir genç kızdır. Babasını 11 yaşındayken kaybetmiştir. Küçük bir gecekondu da annesi Mesude,kız kardeşi Büşra ve üvey babası Kemal ile birlikte yaşamaktadır. Eylül Kemal'in tacizine uğrar. Durumu annesine anlatır. Annesi Eylül'e inanmayıp onu yetimhaneye verir. Eylül'ün o günden sonra yetimhane günleri başlar. Eylül'ün kaldığı odadaki 4 kız ile aralarındaki bağ hiç kopmaz.

Dizi 5 kızın hayata karşı mücadelelerini ve anne baba özlemlerini anlatmaktadır.

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