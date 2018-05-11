Sonnenhof Grossaspach - Preussen Munster rakamlar

Sonnenhof Grossaspach ve Preussen Munster, 12 Mayıs 2018 Cumartesi günü Almanya 3. Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 14:30. Maç öncesi Sonnenhof Grossaspach 46 puanla 14. sırada, Preussen Munster 51 puanla 9. sırada bulunuyor. Sonnenhof Grossaspach, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Preussen Munster son 5 mücadelede 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 211. İddaa'da Sonnenhof Grossaspach kazanır 2.50, berabere biter 2.90, Preussen Munster kazanır 2.20 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.80, üst oranı 1.55. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30, karşılıklı gol yokun oranı ise 2.05.

Sonnenhof Grossaspach son hafta oynanan RW Erfurt maçında 2-1 kazandı.

Preussen Munster, Regensburg karşılaşmaında 3-1 yenildi.

Kendi sahasında 5 galibiyet, 6 beraberlik, 7 mağlubiyet alan Sonnenhof Grossaspach, 21 gol attı ve 24 gol yedi.

Preussen Munster, dış sahada 5 galibiyet, 4 beraberlik, 9 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Preussen Munster 18 kez gol sevinci yaşadı, 30 kez topu ağlarında gördü.