Süper Lig'in 27. hafta mücadelesinde Osmanlıspor ile Konyaspor, Osmanlı Stadı'nda karşı karşıya geldiler.

İlk yarıda Konyaspor daha atak oynayan taraftı fakat girdiği pozisyonları gole çeviremedi. Ev sahibi ekip de bu düzeni bozmayınca ilk yarıdan gol sesi çıkmadı. İkinci yarıda iki takım da kazanmak için pozisyonlara girdiler fakat 3. bölgedeki etkisizlikleri bir türlü golü getirmedi ve taraflar sahadan 1'er puan alarak ayrıldı.

Alt sıraları yakından ilgilendiren ve deyim yerindeyse 6 puanlık maçtan kazanan çıkmadı. Konyaspor 25, Osmanlıspor ise 28 puanda 27. haftayı kapattı.

STAT: Osmanlı

HAKEMLER: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Candaş Elbil

OSMANLISPOR: Karcemarskas, Muhammed Bayır, Yalçın Ayhan, Anıl Karaer, Pinto, Ceyhun Gülselam, Lumanza (Dk. 67 Musa Çağıran), Serdar Gürler, Regattin, Umar (Dk. 80 Mehmet Güven), Mehmet Batdal (Dk. 70 Cikalleshi)

ATİKER KONYASPOR: Serkan Kırıntılı, Skubic, Ali Turan, Selim Ay, Ferhat Öztorun, Moke (Dk. 90 Volkan Fındıklı), Jonsson, Volkan Şen (Dk. 67 Ömer Ali Şahiner), Milosevic, Fofana, Jahovic (Dk. 88 Eto'o)

SARI KART: Dk. 58 Lumanza (Osmanlıspor)