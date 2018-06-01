Akıllı telefon üreticilerinin yeni modellerini üretirken devamlı birbirlerinden esinlendikleri yadsınamaz bir gerçek. Yazılımsal özellikler söz konusu olduğuda Apple, kendi platformunu geliştirmek için Android’in özelliklerini kopyalamaktan geri durmaz. Ancak konu donanımsal ve fiziksel görünüş olduğunda Android telefon üreticileri, Apple’ın getirdiği bütün yeniliklerden faydalanırlar. Bu duruma yakın geçmişte en iyi örnek olan iPhone X’in hemen hemen bütün firmalar tarafından benzer bir modeli piyasaya sürüldü ya da sürülmeyi bekliyor.

Şimdiye kadar iPhone X’i taklit etmeyen tek bir Android telefon üreticisi kalmıştı, o da Samsung. Ancak önümüzdeki haftalarda çıkması beklenen yeni Galaxy A9 Star ve Galaxy A9 Star Lite’ın sızdırılan fotoğrafları gösterdi ki artık Samsung da iPhone’in özelliklerini koplayalamaktan geri kalamadı.

Bildiğimiz üzere Samsung’un akıllı telefon modellerinin arka yüzünde kameralar genelde hep ortada olur, Apple ise solda tutmayı tercih eder. Geçtiğimiz günlerde internete düşen Galaxy A9 Star ve Galaxy A9 Star Lite’ın görüntülerinde ise kameraların sol tarafa çekildiği açıkça belli oluyor. Hala çentiklere sıcak bakmıyor olsa da Samsung da sonunda iPhone X’inden ilham alan üreticiler kervanına katıldı.