Kullanıcılardan Xperia XZ1 ve Xperia XZ2 için her geçen gün daha fazla şikayet alan Sony, konuya açıklık getirdi. Yetkililerin Sony'nin resmi blog sayfası üzerinden yaptığı açıklamada, ekranda ortaya çıkan çizgi ve noktaların sebebini paylaştı.

Problemin Xperia XZ1 ve Xperia XZ2'deki elektrostatik akımlardan kaynaklandığını belirten Sony, çoğu kullanıcıyı memnun etmeyecek şekilde bunun önemli bir sorun olmadığını dile getirerek, herhangi bir çözüm önerisinde bulunmadı. Ekrana hafifçe dokunmayla bile ortaya çıkan çizgi ve noktalar, Xperia XZ1 ve Xperia XZ2 sahiplerini rahatsız etmesine karşın Sony'nin sorumluluk üstlenmeyen tavrı eleştiri aldı.

Akıllı telefon piyasasında her geçen gün rakiplerinin daha çok arkasında kalan Sony, Xperia XZ1 ve Xperia XZ2'de yaşanan problemlerin üzerine büyük seviyede prestij de kaybetmeye başladı.