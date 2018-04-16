Bu yıl Android’li akıllı telefonlar kameralarıyla dikkat çekiyor. Önce Samsung Galaxy S9, sonra Huawei P20 Pro, en iyi akıllı telefonu kamerasına sahip oldukları iddiasıyla ortaya çıkmıştı. Şimdi ise Sony bu tahtın peşinde.

Bugün tanıtılan Xperia XZ2 Premium, üç telefon arasındaki en güçlü teknik özelliklere sahip. 4K çözünürlü bir ekrana sahip olan bu telefon, geçtiğimiz şubat ayında tanıtılan Xperia XZ2 ve XZ2 Compact ailesinin bir parçası olarak tanıtıldı.

Telefon 18.200 ISO değerinde video, 51.200 ISO değerinde ise fotoğraf çekiyor. Bu değerlerin Türkçe’ye tercümesi ise Xperia XZ2 Premium’un arkasındaki çift kamerayla yalnızca DSLR kameralarda bulunan teknolojiden yararlanarak düşük ışıklı ortamlarda dahi çok net fotoğraf ve videolar çekebildiği.

Bu yılın Android’li amiral gemileri arasında popüler olan süper yavaşlatılmış çekim videolar da Xperia XZ2 Premium’da kendine yer bulmuş. Telefon, tıpkı Galaxy S9 gibi 960 fps video kaydı yapabiliyor. Ancak Sony’nin farkı bunu 720p (HD) yerine Full HD olarak yapabilmesi.

Çift kameralı Xperia XZ2 Premium’da bir renkli bir de monokrom lens bulunuyor. Bu sayede telefon hem siyah beyaz hem de portre çekimleri yapabilecek.

Sony, yeni amiral gemisinin bu yılın üçüncü çeyreğinde, haziran ile eylül ayları arasında satışa sunulacağını duyurdu.

Xperia XZ2 Premium’un teknik özellikleri ise şöyle sıralanıyor:

- 4K çözünürlüklü 5,8 inç ekran

- Çift kamera

- Full HD çözünürlükte süper yavaşlatılmış çekim video kabiliyeti

- 13 MP ön kamera

- Qualcomm Snapdragon 845 işlemci

- 3.540 mAh pil

- Suya karşı dayanıklı (IP65 - IP68)

- Android 8.0 Oreo işletim sistemi

- Gorilla Glass 5 (her iki yüzde)

- Siyah ve gümüş renk seçenekleri