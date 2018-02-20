Sony, 26 Şubat'ta Dünya Mobil Kongresi'nde (MWC 2918) tanıtacağı yeni akıllı telefonu için Twitter'dan gizemli bir teaser paylaştı. Xperia serisini yeniden tasarlaması beklenen Sony, bu tanıtımla hangi akıllı telefonu ve hangi özellikleri nitelediği şimdilik bir sır gibi gözüküyor.

— Sony Xperia (@sonyxperia) February 19, 2018

Öte yandan Xperia Compact ailesinden iki cihazın görselleri sızdırıldı. Sony Xperia XZ2 Compact ve Xperia Z5 Compact adı verilen akıllı telefonlara ek olarak başka bir cihaz tanıtılıp tanıtılmayacağı merak konusu. Eğer üçüncü bir telefon tanıtılmayacaksa, Twitter'dan paylaşılan teaser'ın hangi telefonu işaret ettiği de merak edilen bir diğer konu.