Sony Eurasia'ya rekabet soruşturması

Rekabet Kurumu'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, Sony Eurasia Pazarlama AŞ'nin, bayilerinin sattığı ürünlerin yeniden satış fiyatını belirleyerek, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddesini ihlal iddiasını içeren başvuru üzerine yürütülen ön araştırma, Kurulca karara bağlandı.

Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak Sony Eurasia Pazarlama AŞ hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

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