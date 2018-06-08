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Nintendo cephesi

Switch'e gelecek olan Super Smash Bros., Nintendo tarafının en merak edilen isimlerinden biri. Ayrıca Metroid Prime 4 ve Yoshi oyunları da yine meraklıları tarafından büyük ilgiyle bekleniyor. Bütün bunların dışında asıl sürpriz Switch için Fortnite olabilir! Henüz bir kesinlik yok ama önümüzdeki hafta duyurulursa şaşırmayın.