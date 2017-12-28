Sony Mobile tarafından kurulan ve yayın hayatına başlayan Xperia Blog'da, tüm Xperia akıllı ürün sahiplerini ilgilendiren birçok içeriğe yer veriliyor.

Kullanıcılar ile birçok online platformda iletişimde olduklarını belirten Sony Mobile Türkiye, Tüketici Pazarlama Müdürü Çağla Aral “Kullanıcılarımızın yakından bildiği gibi Xperia ile kaliteli içerikler üretmek çok keyifli ve kolay; Türkçe blogumuzla bunu herkese duyurmak ve ilham vermek istiyoruz. Facebook, Twitter, Instagram ve YouTube hesaplarımızdan sonra blogumuzla da Türkçe içeriklerimizi çeşitlendirecek; ürün ve hizmetlerimizle ilgili ipuçları, haberler, başarı hikayeleri, ürünlerimizin mimarları ile gerçekleştireceğimiz özel röportajlar gibi birçok keyifli içerikle buluşturacağız. Üstün teknoloji ürünü akıllı telefonlarımızla neler yapılabildiği kadar Sony dünyasının haber ve yeniliklerine de blog'umuzdan ulaşılabilecek” dedi.

Birçok farklı ve keyifli içeriğin yer alacağı bu yeni kanalda, Teknoseyir işbirliği ile geliştirilen Mobil Fotoğrafçılığa Giriş 101, CIO Dergisi’nin yürüttüğü “CIO’lar Xperia XZ Premium’u Deniyor”, Hardware Plus’ın “Kim Xperia Kullanmak İster”, Instagram fotoğrafçısı İlkin Karakuş Karacan’dan “Instagram İpuçları” gibi video serilerinin perde arkalarının anlatıldığı yazılar da bulunuyor.

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