Sony, Microsoft ve Nintendo'yu sıradaki konsol neslinde geride bırakmak için strateji geliştiriyor. PS4 ve PS4 Pro'nun halen devam eden satışlarına karşın oyun severler bir sonraki PlayStation'ı merak ediyor. PS5 üzerinde çalışmalarını sürdüren Sony, konsol satışlarında rakiplerinden önce çıkmanın avantajını daha evvel yaşamıştı. Firma, PS5'in çıkış tarihi ve özellikleri hakkında stratejik kararlar verme aşamasında.

PS5 ne zaman satışa sunulacak?

Pek çok analiste göre PS5'in çıkış tarihi 2020'den erken olmayacak fakat azınlık bir kesim de PS5'in bu tarihten daha önce raflarda yer bulacağını belirtiyor. Şimdilik cihaz hakkında netleşen bilgi olmasa da üçüncü parti geliştiricilere gönderilen bazı raporlar mevcut. Sızan bir takım bilgilere göre Sony'nin PlayStation 5 için odaklanacağı bazı konular olacak.

PS5'in özellikleri neler?

Sony'nin PS5'te en öncelikli yaklaşımlarından biri PlayStation Plus hizmeti olacak. Teknoloji devi, yeni PlayStation Plus üyesi olan PS5 sahiplerine her ay bir AAA seviyesinde oyun sağlamaya çalışacak. Dolayısıyla PlayStation 5 kullanıcıları her ay en üst seviye oyunlardan birine sahip olacak.

Bir diğer stratejik hamle de PS4'e geri uyumluluk olacak. PS5 sahibi PlayStation Plus aboneleri, PS4 oyunlarını da cihazında oynayabilecek. Son olarak firmanın yeni nesil PlayStation için planladığı bir diğer özellik de PlayStation VR 2 (PSVR2) olacak. Konuyla ilgili olarak PlayStation Magazine UK'e konuşan Grab Games'in yaratıcı direktörü Harold Vancol, "PS5'in mutlaka PSVR2 ile birlikte kullanılması gerektiğini düşünmüyorum fakat iki ürün birlikte daha iyi olabilir" dedi.