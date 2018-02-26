Her yıl şubat ayının sonundan mart ayının başına kadar sürecek şekilde düzenlenen Mobil Dünya Kongresi, bu yıl da Barcelona’da kapılarını ziyaretçilere açtı. Etkinlik kapsamında yeni amiral gemilerini tanıtılan Xperia XZ2 ve XZ2 Compact, Sony’nin yeni kamera teknolojileriyle dikkat çekti.

Xperia XZ2 5,7 inç bir ekrana sahipken, küçük modeli Compact ise 5 inçlik bir ekranla donatılmış. Her ikisi de Full HD+ çözünürlük sunuyor. Ekran boyutu dışında, iki telefonun neredeyse tüm özelliklerinin aynı olduğunu belirtmek gerek. Sony, yeni nesil amiral gemileriyle ilk kez kablosuz şarj özelliğini kullanıcılara sunarken, bu özelliği yalnızca büyük model olan XZ2’ye özgü tutmuş.

Her iki telefon da 19 MP’lik Sony IMX400 arka kameraya sahip. BIONZ mobil görsel işleme motoruyla desteklenen kamerayla HDR ve 4K çözünürlükte videolar çekilebiliyor. Bir önceki XZ modelleri yavaşlatılmış çekim video kaydedebiliyordu. Yeni modellerdeki fark ise yavaşlatılmış çekim videoları HD değil, Full HD kalitesinde çekebilmesi.

Sony, telefonun kamerasının düşük ışık performansını artırmak için Qualcomm ile iş birliğine gittiğini açıkladı. Ayrıca telefonlardaki ön ve arka kameraları 3B yüz haritalama özelliği getirildi.

Yeni geliştirilen çift kamera ve gerçek zamanlı işlem yapmayı mümkün kılan füzyon görüntü sinyal işlemcisi, fotoğraflar için 51.200, videolar için ise 12.800 ISO hassasiyeti sunuyor. Halen sadece değiştirilebilir lensli fotoğraf makinelerinde mümkün olan ISO hassasiyeti sayesinde karanlık ortamlarda bile iyi çekimler yapılabilmesi mümkün hale geliyor.

Sony’ye göre, gövdesi cam ve metal materyallerle tasarlanan Xperia XZ2, 1,5 metre derinlikte 30 dakika boyunca su geçirmeyecek kadar dayanıklı.

Henüz fiyatı açıklanmayan Xperia XZ2 ve XZ2 Plus, mart ayında raflardaki yerini alacak.

Sony Xperia XZ2 ve XZ2 Compact’ın teknik özellikleri:

• 5,7 inç ekran (XZ2)

• 5 inç ekran (XZ2 Compact)

• 19 MP arka kamera

• 5 MP ön kamera

• Android 8.0 İS

• Qualcomm Snapdragon 845 işlemci

• 4 GB bellek

• 64 GB depolama alanı (microSD kart ile 400 GB’a kadar genişletilebilir)

• Parmak izi okuyucusu

• Gorilla Glass 5 güçlendirilmiş dayanıklı cam

• QI kablosuz şarj (XZ2)