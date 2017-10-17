Sophie Turner ile Joe Jonas nişanlandı

Game of Thrones dizisinin oyuncuları için düğün sezonu açıldı. Dizide Sansa Stark olarak tanıdığımız Sophie Turner (21) ve pop şarkıcısı Joe Jonas (28) nişanlandı. Çift, Instagram hesabından aynı anda aynı fotoğrafı “Evet dedim”, “Evet dedi” notuyla paylaştı. Geçen günlerde de dizideki Kit Harington ve sevgilisi Rose Leslie’nin nişanladığı açıklanmış, hatta düğün hazırlıkları için dizi çekimlerine ara verecekleri iddia edilmişti.

Joe Jonas

Sophie Turner