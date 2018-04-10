Game of Thrones'ta Sansa Stark karakterine hayat veren Sophie Turner, yediği yemekleri değerlendirdiği gizli bir Instagram hesabının olduğunu açıkladı. Sophie Turner, tam bir sosis tutkunu olduğunu belirterek, yemek eleştirileri yayınladığı bir Instagram hesabı açtı.

21 yaşındaki İngiliz oyuncu, “sophiet” isimli ana Instagram hesabının hikayeler bölümünden gizli hesabının detaylarını paylaştı.

Eğlenceli yorumlarla yediklerine çeşitli kriterlere göre 10 üzerinden puan veren Turner'ın yemek hesabının hakkında kısmında ise "Sosis tutkunu" yazıyor.

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