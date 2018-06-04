Soros: İtalya'ya aldığı göçmenler için tazminat verilmeli

Macar asıllı Amerikalı milyarder işadamı George Soros, Avrupa Birliği'ne ülkeye giren göçmenler için tazminat ödeme çağrısında bulundu.
Guardian'da yer alan habere göre, Corriera della Sera gazetesinde bir yazı kaleme alan Soros, İtalya'da aşırı sağ partilerin seçimlerde başarılı olmasının "İtalya'nın üzerine adil olmayan bir yük bindiren bir Avrupa'nın defolu göç politikasından" kaynaklanmış olabileceğini söyledi.
Soros AB'nin, İtalya'da koalisyon ortakları arasındaki uyumsuzluk nedeniyle er ya da geç yapılacağına inandığı genel seçimleri yapıcı bir şekilde etkilemesi için bu yüke bir çare bulması gerektiğini vurguladı.
Soros "Kısa süre öncesine kadar, çoğu göçmen gitmek istedikleri Kuzey Avrupa'ya ulaşabiliyordu. Ama Eylül 2015'te Fransa ve Avusturya sınırlarını kapattı ve kurtarılan göçmenler İtalya'da mahsur kaldılar. Bu durum haksız olmasının yanı sıra İtalya'ya da çoğu diğer Avrupa ülkesinden ekonomik anlamda geride kaldığı bir dönemde, İtalya açısından mali anlamda büyük bir yük oluyor" diyor.
Soros sorunun göçmenlerin zorla iskân edilerek çözülemeyeceğini ve tek çözümün AB'nin İtalya'yı bu ülkeye giren mülteciler için mali anlamda tazmin etmesiyle çözülebileceğini belirtiyor.
George Soros ayrıca, Avrupa'da yeni İtalyan hükümetini cezalandırmak gibi bir yaklaşım olduğunu söylüyor ve "AB bu çizgide devam ederse aşırı sağcı partilerin daha büyük bir çoğunlukla iktidara geleceği bir ortam yaratarak kendi mezarını kazar" ifadelerini kullanıyor.
AB'nin tartışmalı Dublin kurallarına göre göçmenler ilk olarak ayak bastıkları AB üyesi ülkede iltica talebinde bulunmak zorunda. Guardian'ın haberinde 2013'ten bu yana İtalya'ya büyük bölümü Kuzey Afrika üzerinden olmak üzere 700 bin göçmenin giriş yaptığı bilgisi veriliyor.
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