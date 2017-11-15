Soros'un hisse oyunları! Bir hamlesiyle 300 milyon dolar kaybettirdi

Macar asıllı Amerikalı yatırımcı George Soros, ABD Sermaye Piyasası Kurulu (SEC) kayıtlarına göre son çeyrekte sahip olduğu hisselerde ciddi değişiklikler yaptı.
SEC kayıtlarına göre ünlü fon milyarderi Soros teknoloji alanındaki hisselerde tercihini değiştirdi. Apple ve Snapchat hisselerinin yanı sıra Facebook ve Twitter kağıtlarını da hatırı sayılır ölçüden elden çıkaran George Soros'un gerçekleştirdiği işlem hacmi 85 milyon dolar civarında.
8 milyar dolardan fazla serveti olan Soros, dünyanın en değerli şirketi Apple'daki 1700 hissesinin yanı sıra 5 bin 700 Twitter, 1.55 milyon Snapchat ve 367 bin 262 Facebook hissesini elden çıkardı.
Soros yine de söz konusu şirketlerdeki hisselerinin tamamını satmış değil. 109 bin Facebook ve 18 bin 400 Twitter hissesini tutmaya devam ediyor ancak en dikkat çekici nokta Mart ayında halka arz olunan Snapchat'teki varlıklarını yüzde 48 oranında azaltmış olması.
Snapchat hisseleri bu haber sonrası yüzde 2.1 değer kaybetti ve şirketin 15 milyar doların biraz üzerindeki piyasa değeri 300 milyon dolar civarında eridi. 87 yaşındaki iş adamının geçen ay elinden çıkardığı Snap hisselerinin toplam değeri ise yaklaşık 12 milyon dolar.
MICROSOFT VE AMAZON ALDI
Öte yandan Soros, buna rağmen teknolojiden vazgeçmiş değil zira 8 milyon doların üzerinde Microsoft ve 3 milyon dolar civarında da Amazon hissesi satın aldı.
Piyasaların en güvendiği isimlerden bir diğeri olan ve 78 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin 3. ismi olan Warren Buffet ise Soros'un aksine 4 milyon Apple hissesini 140 milyon adede çıkardı. Kurt yatırımcının satışı ise yüzde 32 oranında IBM'den geldi.
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