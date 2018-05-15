- Reuters George Soros

Macar asıllı ABD vatandaşı milyarder George Soros'un Açık Toplum Vakfı (Open Society Foundations) Budapeşte'den Berlin'e taşınıyor.

Bu konuda açıklama yapan vakfın başkan yardımcısı Patrick Gaspard Budapeşte'yi terk etme kararının alınmasında "yoğunlaşan politik baskıların ve var olan hukuk yapısıdaki değişikliklerin" etkili olduğunu söyledi.

Soros Vakfının açıklamasında Macar hükümetinin son iki yıl içinde George Soros'a karşı ülke çapında devam eden kampanyalara yaklaşık 100 milyon Euro harcadığını ve bu kampanyayla halkı hem Soros vakfına ve hem de tüm sivil kuruluşlara karşı yalan yanlış bilgilerle harekete geçirdiği vurgulanıyor.

Macar hükümeti Macar asıllı Amerikalı milyarder George Soros'u mültecilerin Avrupa'ya yerleştirilmesi için bir plan yapıp bunu uygulamak için çaba harcamakla suçluyor.

Macar hükümetine göre Soros'un bu planı uzun vadede Avrupa'da ulusal devletlerin ortadan kaldırılmasını amaçlıyor.

Macaristan'da Soros vakfı ve diğer yurtdışı bağlantılı sivil kuruluşların faaliyetlerini denetim altına almak ve mali desteklerini sınırlamak için "Soros'u durdur" adı verilen bir yasa da çıkarılmıştı.

Nisan ayında gerçekleşen seçimlerde Viktor Orban ve partisinin büyük bir destekle yeniden iktidara gelmesinin ardından basında Soros Vakfı'nın Budapeşte'den taşınacağı haberleri yayınlanmış, ancak daha sonra haber vakıf yönetimi tarafından doğrulanmamış, bu haberlerle ilgili "henüz gündemde değil" yorumları yapılmıştı.

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