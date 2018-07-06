Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Metalurji Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi Betül Ceylan, misafir olarak kaldığı Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı Arif Nihat Asya Yurdu yönetimi tarafından kurallara uygun davranmadığı iddiasıyla uyarıldı.
DHA'nın aktardığına göre, yurt tarafından uyarılan Betül Ceylan'a verilen 'İfade formu' nda, 'Misafir olarak barındığınız Arif Nihat Asya Yurdu'nda 4 Haziran tarihinde hakkınızda tutanakta yurt kurallarına uygun davranmadığınız ve bu konuda size yapılan uyarılara karşı yurt idaresine saygısız davranışlarda bulunduğunuz hakkındaki ifadenizi yazmanızı rica ederim' denildi. Betül Ceylan ise formda şu cevabı verdi:
"Öncelikle sonuna kadar saygımı koruduğumu belirtmek isterim. Şort giydiğim için çağrıldığım odada bile N.U.'nun söylemek istediklerini sabırla dinledim. Lakin kendisi saygısızca benim şort giymemi askerlerimizin kanına, şerefe, namusa, haysiyete bağladı. Kendisi kapalı bir bayan. Ben ona saygı duyuyorum, saygı duymama gibi bir lüksüm yok. Benim için bu terbiyesizliktir. Ancak kendisi benden rahatsız olduğunu ve özgürlüğümün sınırlı olduğunu söyledi. Kesinlikle katılmıyorum. Ben kimsenin özgürlüğünü kısıtlayacak bir harekette bulunmadım. Asla da bulunmam. Bana yazılan tutanağı asla kabul etmiyorum. İlgili kişilerle görüşeceğimi bilmelerini isterim. Umarım kılık kıyafetten daha önemli konuların konuşulduğu bir dünya olur. Sapık düşünceniz sizinle kalsın" yazdı.
Betül Ceylan, yurt yönetime dilekçe vererek yurtla ilişiğini kesti. Betül Ceylan sosyal medya hesabından ise şu açıklamada bulundu:
"Saat 11.00 gibi kalktım. Yurtta kahvaltı yapıp derse gidecektim, üzerimde gömlek ve şortla. Üst blokta veriliyor yemek. Müdür beni gördü, 'Sen buranın öğrencisi misin?' dedi. Bende 'Hayır misafir olarak kalıyorum' dedim. 'Gel bakayım şöyle' deyip odasına çağırdı. Beni neden çağırdığını sordum. Örf ve adetten başlayarak, şort giymemi doğru bulmadığını söyledi. Ben orada anladım zaten, çok çok hassasım bu konuda. Daha önce de sözlü tacize çokça uğradım ve bir süre okula gidemedim. Ben 'Şortumu giymeye devam edeceğim ve bu kimseyi ilgilendirmez' dedim. 'Hayır ilgilendirir, özgürlük sınırsız bir şey değildir' dedi. Avrupa'da bile kiliselerin üzerinde don ve atletle girilmez diye uyarı var dedi. Ben zaten bunu duyduktan sonra şok içerisinde konuşmaya devam ettim. Kilise nedir dedim veya burası cami mi dedim. Cami olsa camiye nasıl gidilmesi gerektiğini biliyorum çok şükür. Gitmediğim bir yer değil dedim. Ama camiye de böyle giden var dedi. Bunun muhatabının ben olmadığımı söyledim. 'Peki bu uyarıyı bana kapalı olduğunuz için mi yapıyorsunuz?' dedim. 'Yanlış anlayacağını biliyordum' dedi ki, ardından şöyle bir konuşma geçti. Benden rahatsız olduğunu söyledi. Bende ne yapayım kapanayım mı? dedim. İnancını bilmem ama Müslüman isen kapanmak zorundasın diyor bana. Onu da benim vicdanıma bırakın. Hayır özgürlük sınırlıdır diyerek konuşmayı bitiriyor. Ben senle iletişim kuramıyorum ama hep başka yerlere çekiyorsun dedi. Şehitlerimizin kanı yerde kalıyor bu yüzden dedi. Bizim örf, adet şeref, namusumuz, haysiyetimiz var dedi. Ben namussuz muyum bunu giydiğim için? dedim."
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